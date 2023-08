Edeka greift hart durch! Dieses Produkt suchst du jetzt vergebens

Edeka zieht die Reißleine! Ein Produkt, das bisher im Sortiment immer wieder auftauchte, werden die Kunden künftig nicht mehr in den Regalen finden.

Überraschend ist allerdings, dass es sich dabei nicht um ein Lebensmittel, sondern um ein Produkt aus der Kategorie „Non-Food“ handelt. Der Hintergrund ist nämlich keine Gesundheitsgefahr für die Edeka-Kunden, sondern eine Entscheidung des Verfassungsschutzes und großer Kritik aus der Bevölkerung.

Edeka zieht Zeitschrift aus dem Verkehr – der Grund ist krass

Die Zeitschrift „Compact“ wird beim Supermarkt von nun an nicht mehr geführt. Sie ist aus fast allen Filialen verbannt. Zuletzt prangte nämlich auf der Titelseite einer Ausgabe der Rammstein-Frontmann Till Lindemann in einem Fadenkreuz.

Doch ist die Titelseite nicht das einzige Problem. Das ganze Magazin wurde von offizieller Seite bereits als radikal kritisiert. Edeka will es deshalb nicht mehr in seinen Filialen zum Verkauf anbieten. Allerdings erfolgte diese Entscheidung erst nach Kritik von außen, wie der „Karlsruher-Insider“ berichtet. Auch sei es in einigen wenigen Standorten noch in der Auslage zu finden.

Magazin schon länger unter Beobachtung

Schon länger beobachtete der Verfassungsschutz das Magazin und 2021 stufte das Bundesamt „Compact“ als ein Werk mit rechtsextremistischen Bestrebungen ein. Volksverhetzende Artikel und fragwürdige Titelbilder. So eben das von Till Lindemann mit der Überschrift „Feindbild Deutsche“. Weiter sollen sich die Verfasser darin auch über Missbrauchsopfer lustig gemacht haben.

Warum das Magazin dann allerdings immer noch in einigen Märkten vorhanden ist, hängt mit den Händlern zusammen, die den Märkten Zeitschriften-Bundles verkaufen, Edeka hat keinen Einfluss darauf, welche Magazine sich darunter befinden. Daher könnte das „Compact“ auch weiterhin geliefert werden, obwohl sich das Unternehmen bereits davon distanzierte.