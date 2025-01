Edeka-Kunden haben von diesem Produkt den Kaffee auf – „Kann weg“

Die One-Pot-Pasta mit Feta, das Egg-Drop-Sandwich oder Crookies (eine Mischung aus Croissants und Cookies) – das Jahr 2024 hat so einige Food-Trends hervorgebracht. Einige von ihnen werden noch für lange Zeit in den deutschen Küchen zubereitet und in den Regalen von Edeka, Rewe und Co. verkauft werden – andere wiederum werden wohl ebenso schnell verschwinden, wie sie gekommen sind.

Viele dieser Produkte sind aus den Regalen der Supermärkte inzwischen gar nicht mehr wegzudenken. Edeka-Kunden sind sich jedoch einig, dass dieses Produkt gerne in 2024 bleiben kann. Denn sie sind es endgültig satt.

Edeka-Kunden: Dieses Produkt „kann weg“

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“ regt Edeka zur Diskussion an. „Von gefriergetrockneten Fruchtgummis, über Vanilleeis mit Öl bis hin zu allen möglichen Variationen mit Pistazien – von welchen Food Trends würdet ihr euch gern verabschieden?“, fragt die Supermarkt-Kette ihre Kunden. Schnell wird klar, auf welches Produkt es hinausläuft.

„Dubai Schokolade. Konnte diesen Hype so gar nicht verstehen. Vor allem, was daraus so entstanden ist“, kommentiert eine Edeka-Kundin. Viele weitere stimmen ihr dabei zu: „Dieser Dubai Kokolores“, schreibt ein User. Andere Kunden scheinen sich gar nicht erst entscheiden zu können: „Alles kann weg… Außer Avocado“, heißt es.

Dubai-Schokolade als Trend-Produkt

So scheint der Food-Trend der Dubai-Schokolade langsam abzuklingen. Seit Herbst 2024 erlebt die Schokoladensorte besonders in Deutschland einen regelrechten Hype und wird seither bei Edeka und Co. angeboten. Viele Schokoladen-Liebhaber machten die süße Köstlichkeit aus Schokolade, geröstetem und gehackte Kadayif (Engelshaar) und Pistazien(creme) aber auch selbst in der eigenen Küche nach.

Doch nicht nur die Dubai-Schokolade, sondern auch andere Dubai-Produkte sind im letzten Jahr in den Deutschen Supermärkten wie Edeka aufgetaucht. Bei Rewe gibt es inzwischen sogar ein Dubai-Schokoladen-Getränk (>>DER WESTEN berichtete). Ob der Food-Trend jemals komplett aus den Regalen verschwinden wird, bleibt fraglich.