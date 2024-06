Edeka: Neue Pfand-Regel lässt Kunden vor Wut kochen – „Illegal“

Edeka geht neue Wege. Diesmal allerdings in eine Richtung, die den Kunden ganz und gar nicht gefallen dürfte. Eine Filiale hat nämlich eine neue Pfand-Regel eingeführt, die auf großes Unverständnis trifft.

Kein Wunder, denn Kunden wird mit dieser Neuerung ein Stück Entscheidungsgewalt genommen.

Edeka überrascht mit dieser ungewöhnlichen Pfand-Regel

Jeder Kunde kennt es. Wer sein Pfand in einem Supermarkt wie Kaufland, Edeka und Co. in den Pfandautomaten steckt, bekommt am Ende einen Pfandbon, den man dann in bares Geld umtauschen kann. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Zumindest teilweise. Wie „Ruhr24“ berichtet, sollen Kunden in einer Edeka-Filiale ab einem Pfandbon-Gegenwert von fünf Euro nur noch einen Gutschein erhalten, welchen man dann für einen Einkauf für einlösen soll.

„Ab einem Betrag von fünf Euro zahlen wir nur noch auf Gutscheinen aus. Vielen Dank für ihr Verständnis“, steht auf einem Schild, dass auf einem Pfandautomat in einer Edeka-Filiale klebt. Der Aufschrei ist groß. Schließlich kann doch jeder selbst entschieden, wie er sein Geld ausgibt oder etwa doch nicht? Einen Grund für die ungewöhnliche Maßnahme hat der Supermarkt nicht genannt. Und genau das lässt die Kunden wohl erst recht aus der Haut fahren. Jedenfalls gibt es viele Beschwerden auf der Social-Media-Plattform „Reddit“.

Ein Reddit-User kann die neue Pfand-Regel der Edeka-Filiale wirklich nicht fassen und empfindet sie als „illegal“. Ein anderer User schreibt: „Sie danken für mein Verständnis – komisch, dabei hatte ich gar keins.“

Um der Einschränkung zu umgehen, gibt es auch bereits die ersten Tipps. Ein User empfiehlt, einfach mehrere Pfandbons mit einem Wert unter fünf Euro abzugeben. Dann wäre das Problem also auch gelöst.