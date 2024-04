Edeka muss die Reißleine ziehen – beliebter Orangensaft-Hersteller macht Ernst

Dass viele Produkte in den Regalen von Supermärkten wie Edeka, Rewe und Co. teurer geworden sind, das hat jeder Kunde in den vergangenen Monaten sicherlich überall bemerkt und in den Nachrichten wurde auch ausführlich darüber berichtet. Die Gründe für die sämtlichen Preiserhöhungen sind vielfältig und reichen von der Inflation bis hin zu klimabedingten Ernteausfällen.

Nachdem ein beliebter Orangensaft-Hersteller nun an der Preisschraube gekurbelt hat, musste eine Edeka-Filiale die Reißleine ziehen. Kunden haben das sofort bemerkt.

Edeka: „Hohes C“ macht Ernst

Kurz vor Ostern kursierte im Netz das Foto, das in einer Edeka-Süllau-Filiale in Schleswig-Holstein hang. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Saft-Sorten von „Hohes C“ nicht in der aktuellen Rabattaktion enthalten sind. „Hohes C Orange und Milde Orange ist auf Grund von hohen Orangen Preisen nicht mit in der Werbung. Dies ist eine Vorgabe von Edeka und Hohes C“, stand auf dem Zettel am Regal.

Doch wieso trifft es ausgerechnet diese beiden beliebten Produkte? Die Redaktion hat bei Edeka Süllau nachgefragt.

„Es ist tatsächlich so, dass die Orangenernte dieses Jahr sehr schlecht ausfällt. Irgendein Befall zerstört die Ernte ganzer Länder, sodass nur noch wenige Regionen Orangen liefern können“, erklärte ein Sprecher der Filialen. Und weiter: „Aufgrund dessen hat Hohes C seine gesamte Mischkalkulation aller Artikel angehoben, aber die Säfte, in denen zum Großteil Orange verarbeitet wurde, noch deutlich mehr.“ Dies erklärt, wieso ausgerechnet diese beiden Sorten von der Rabattaktion ausgenommen waren.

Dass die Preise für Orangen im vergangenen Jahr in die Höhe geschossen sind, ist schon länger ein Problem. Um sage und schreibe 89 Prozent verteuerten sich die in die Europäische Union (EU) importierten Orangen im Jahr 2023. Dass nun ein so beliebter Hersteller wie „Hohes C“ zu dieser Maßnahme greift, schockiert vor allem die Kunden, die gerade den Orangensaft zum Aktionspreis kaufen wollten. Möglicherweise wird dies in Zukunft bei Rabattaktionen noch häufiger der Fall sein!