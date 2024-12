Edeka: Silvester-Öffnungszeiten geändert – das müssen Kunden beachten

Wenn das Jahresende naht und die Liste der zu erledigenden Einkäufe noch lang ist, ist es gut, über die veränderten Öffnungszeiten von Edeka und anderen Supermärkten Bescheid zu wissen. Insbesondere betrifft dies den Silvestertag, an dem die Gewohnheit des spätabendlichen Einkaufs revidiert werden muss.

In Deutschland herrscht an Silvester, 31. Dezember, eine abweichende Regelung der Ladenöffnungszeiten. Supermärkte und Discounter wie Edeka schließen üblicherweise ihre Türen deutlich früher als an einem regulären Einkaufstag.

Edeka: Verkürzte Öffnungszeiten an Silvester

Die meisten Edeka-Märkte stellen den Verkauf am letzten Tag des Jahres bereits am frühen Nachmittag ein – in der Regel ist um 13 oder 14 Uhr Schluss, in einigen Fällen kann es auch ein wenig länger sein.

Dieses Vorgehen hat seinen Grund unter anderem im Respekt vor den Mitarbeitern, die ebenfalls auf eine angemessene Einstimmung auf den Jahreswechsel Wert legen. Eine pünktliche Ladenschließung ermöglicht es den Angestellten, das alte Jahr in der Gemeinschaft von Familie und Freunden zu beenden.

Ausnahmen an Bahnhöfen

Des Weiteren ist es für Verbraucher von Bedeutung, zu wissen, dass am Neujahrstag, dem 1. Januar, die Läden durchgängig geschlossen bleiben. Erst am 2. Januar ist der Handel wieder bereit, die Kundinnen und Kunden in Empfang zu nehmen. Es gibt allerdings die Option, bei Bedarf Filialen in Bahnhöfen aufzusuchen, da diese gegebenenfalls auch an Feiertagen geöffnet sein können. Dennoch ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld über die speziellen Öffnungszeiten dieser Geschäfte zu informieren.

Für zusätzliche Flexibilität bei den Einkäufen kann eine Sonderöffnung an einem Sonntage sorgen. In diesem Zuge hatte beispielsweise am 22. Dezember, dem Sonntag vor Weihnachten, manche Edeka-Märkte in größeren Städten wie Berlin für eine begrenzte Spanne ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auch am Sonntag, 29. Dezember, könnte sich für die Kunden die gleiche Möglichkeit bieten, unvorhergesehene Einkäufe doch noch zu tätigen.

Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, ergibt es Sinn, die Planung der Einkäufe unter Berücksichtigung der speziellen Öffnungszeiten zum Jahresende durchzuführen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.