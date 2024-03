Edeka an Ostern: Öffnungszeiten geändert – das müssen Kunden beachten

Das Einkaufen bei Edeka & Co. kann in der Osterzeit aufgrund der spezifischen Ladenöffnungszeiten und regionalen Unterschiede eine Herausforderung darstellen.

Während Supermarktketten wie Edeka üblicherweise an sechs oder sogar sieben Tagen pro Woche ihre Türen öffnen, sind rund um Karfreitag und Ostern mehrere gesetzliche Feiertage zu beachten. Hier der Überblick.

Edeka zu Ostern: Gründonnerstag ideal für Einkäufe

Am Gründonnerstag (28. März) steht einem Trip zu Edeka nichts im Wege. Dieser Tag ist kein gesetzlicher Feiertag, was bedeutet, dass die Geschäfte zu den normalen Öffnungszeiten zugänglich sind – meistens von 7 bis 22 Uhr. Dies ist eine perfekte Gelegenheit, um die letzten Einkäufe für das Osterfest zu erledigen. Denn Kunden sollten bedenken, dass es am nächsten Tag, dem Karfreitag (29. März), anders aussieht, da dies ein gesetzlicher Feiertag ist und die meisten Edeka-Filialen ihre Türen geschlossen halten.

Karfreitag: Filialen nur an Sonder-Standorten geöffnet

Besonders für das Unternehmen Edeka, das genossenschaftlich organisiert ist, gilt es, im Hinterkopf zu behalten, dass jeder Marktbetreiber individuell über die Öffnungszeiten entscheidet. Deshalb ist es ratsam, sich vorab zu erkundigen. An Karfreitag könnten einige Edeka-Filialen an Sonder-Standorten wie Bahnhöfen und Flughäfen geöffnet sein, sodass man sich auch an diesem stillen Feiertag mit dem Nötigsten für Ostern versorgen kann.

Karsamstag (30. März) hingegen ist kein gesetzlicher Feiertag, was bedeutet, dass Edeka und andere Supermärkte wie gewöhnlich öffnen. An diesem Tag herrscht oft Trubel in den Märkten, da dies die letzte Möglichkeit für einen Großeinkauf vor Ostern ist. Kunden können sich darauf verlassen, dass sie an diesem Tag ihre Einkäufe ohne Einschränkungen tätigen können, bevor am nächsten Tag, dem Ostersonntag (31. März), die Ruhe einkehrt.

Fast alle Edeka-Märkte an Ostersonntag und Ostermontag geschlossen

Wie der Name schon verrät, ist Ostersonntag ein Sonntag. Traditionell bleiben an diesem Tag alle Geschäfte geschlossen, was auch auf Edeka zutrifft. Diese Ruhepause bietet eine Gelegenheit, das Osterfest ungestört im Kreise der Familie oder Freunde zu genießen. Doch die Shopping-Pause ist nur von kurzer Dauer, denn am Ostermontag (1. April) stellen sich viele wieder die Frage nach den Öffnungszeiten.

Ostermontag ist ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag. Fast alle Edeka-Filialen werden deshalb geschlossen sein, mit der Ausnahme von Filialen in Sonderlagen. Es empfiehlt sich, direkt bei der Filiale in der Nähe nachzufragen. Ab Dienstag (2. April) kehrt dann wieder Normalität ein: Edeka-Märkte öffnen ohne Einschränkungen und die Osterzeit findet ihren Abschluss.

Abschließend muss erwähnt werden, dass neben Lidl und Edeka auch andere Ketten wie Aldi, Rewe und Kaufland ähnliche Regelungen an den Feiertagen rund um Ostern beachten. Filialen an touristischen Orten und einige Rewe-to-go-Geschäfte könnten jedoch geöffnet sein. Wer sich unsicher ist, sollte sich daher rechtzeitig bei dem jeweiligen Supermarkt über die genauen Öffnungszeiten informieren. So steht einem entspannten Osterfest nichts mehr im Wege.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

