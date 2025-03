Edeka-Filiale mit neuer Regel – Kunden müssen zweimal hinschauen

Na, da reiben sich Edeka-Kunden verdutzt die Augen – und das sogar zu Recht! Wer im Supermarkt Gemüse kauft, kommt oft nicht drumherum, die gesunden Lebensmittel vor dem Bezahlen an der Kasse abzuwiegen. Logisch, denn nicht jedes Gemüse wiegt gleich viel. So kann es mal vorkommen, dass beispielsweise Auberginen mal größer, mal kleiner daher kommen – der gleiche Preis für weniger Aubergine wäre also nicht fair dem Edeka-Kunden gegenüber.

Das will der beliebte Markt jetzt ändern, führt deshalb eine neue Regel ein. Und die gilt zumindest in einer Edeka-Filiale, die das auch in der Gemüse-Abteilung ausgeschildert hat. Genau jenes Schild sorgt allerdings nicht nur für Fragezeichen bei einigen Kunden, sondern auch für einen echten Lacher!

Edeka-Filiale mit neuer Regel

Auf der Social-News-Plattform Reddit postet ein User das entsprechende Foto aus der Edeka-Filiale. Darauf steht: „Jetzt neu! Loser Paprika wird ab sofort stückweise verkauft und muss nicht mehr gewogen werden!“ Was damit gemeint ist, ist klar: Jede Paprika wird als Stück vom Kunden gekauft, Unterschiede beim Gewicht machen keinen Unterschied beim Preis aus.

Doch schnell wird klar, dass das Wort „Loser“ für die englische Übersetzung herhalten muss. Denn das englische „Loser“ heißt bekanntlich „Verlierer“ auf Deutsch – und deshalb hat der Reddit-Beitrag auch die Überschrift „Verlierer-Paprika“. Überdies heißt es ja „die Paprika“ – „loser Paprika“ ist also grammatikalisch falsch, es müsse wenn, dann „lose Paprika“ heißen. Oder?

Kunden müssen zweimal hinschauen

Tatsächlich kann man als Artikel auch „der“ für das Wort „Paprika“ verwenden. Laut Duden bezeichnet man mit „die Paprika“ einzig und allein die gelben, grünen oder auch roten Schoten des Nachtschattengewächses. Der weibliche Artikel ist allerdings keine Pflicht, deshalb hat jeder selbst die Wahl, ob man „der“ oder „die“ Paprika sagt. Denn mit „die Paprika“ ist weder das Gewürz, noch die ganze Pflanze gemeint.

Einige andere User lachen troztdem über die „Verlierer-Paprika“, hier einige ausgewählte Kommentare:

„Muss man bei einigen Edeka-Filialen echt selbst wiegen? Uff!“

„Die neue Edeka-Kampagne: ‚Schreib sie nicht ab, gib Losern eine Chance.“

„Loser Paprika wird stückweise verkauft? Gut, dann hätte ein Viertel Stück von einer roten und ein Viertel Stück von einer grünen Paprika bitte.“

„Wann Kirschen als Stückpreis?“

Es bleibt abzuwarten, ob die neue Paprika-Regel auch in anderen Filialen angewendet wird…