Edeka: Kult-Marke sagt Black Friday ab – der Grund hat es in sich

Paukenschlag bei einem beliebten Edeka-Partner! Wer oft im Supermarkt einkauft, wird sicherlich immer mal wieder über die Produkte von Koro stoßen. Das Food-Start-Up gibt es schon seit über zehn Jahren auf dem deutschen Markt, will Lebensmittel von „hoher Qualität“ zu „fairen Preisen“ anbieten, dabei nachhaltig und transparent arbeiten.

Das Besondere an Koro: Wer online einkauft, erhält Großpackungen und nichts in Tütchen. Nüsse, Trockenfrüchte, vegane Schoko-Riegel, aber auch Getreide und diverse andere Leckereien kann man entweder bestellen oder eben in vielen Edeka-Filialen einkaufen. Kunden warten jetzt aber vergeblich auf knackige Black Friday-Rabatte von Koro. Der Grund hat es dabei in sich!

Edeka: Kult-Marke Koro sagt Black Friday ab

Schon Tage vor dem Black Friday (29. November) werben so gut wie alle Händler mit Mega-Rabatten und vermeintlich günstigen Schnäppchen. Kunden sollen so animiert werden, doch nochmal spontan zuzugreifen – eine Gelegenheit wie in der „Black Week“ gebe es schließlich selten im Jahr.

Das aber sieht der beliebte Food-Händler Koro ganz anders. Das junge Unternehmen verzichtet auf Rabatte – und nennt den Kunden auch direkt die Gründe mit. „Während viele Brands jetzt mit ihren bunten, lauten ‚Super-Mega-Rabatt-Angeboten‘ locken, bleiben wir (…) für unsere Verhältnisse ungewöhnlich leise. Denn beige ist nicht nur unsere Firmenfarbe, an Black Friday steht es auch für unsere Gegenposition zum Überkonsumieren. Deshalb verwandeln wir Black Friday zu Beige Friday – mit null Prozent Rabatt und den üblichen 100 Prozent Qualität!“

Food-Verkäufer verzichtet auf Rabatte

Rabatte und Sales gebe es bei Koro nie ohne Grund. „Wenn bei uns Produkte in der Sales-Kategorie landen, dann nur aus guten Gründen! Da wäre zum einen ein nahendes Mindesthaltbarkeitsdatum, wir wollen nicht, dass Lebensmittel im Müll landen. Und zum anderen hohe Lagerbestände. Letzteres kommt dank guter Planung zwar selten vor. Wenn es aber mal so weit kommt, reduzieren wir die entsprechenden Produkte bewusst.“

Die große Verkaufsaktion hätte zudem einen negativen Einfluss auf die Umwelt. So würden während der Black-Friday-Woche durch erhöhten Transport 94 Prozent mehr Abgase entstehen als in einer „normalen“ Shopping-Woche. Kunden werden sich trotz der guten Gründe wohl trotzdem ärgern – denn Fakt ist auch, dass die Produkte von Koro nicht ganz günstig sind. Aber auch das wird wohl gute Gründe haben…