Edeka und Netto: Saft-Streit geht weiter! Kunden müssen zittern

Dieser Saft-Streit wird langsam zur unendlichen Geschichte! Bereits seit Mitte 2021 befinden sich das Einzelhandelsunternehmen Edeka und der Safthersteller Eckes-Granini im Clinch.

Was als Preisstreit begonnen hatte, dreht sich mittlerweile um viel mehr. Eckes-Granini zerrt Edeka und deren Discounter-Tochter Netto immer wieder vor Gericht, weil die angeblich eine offensichtliche Kopie ihres Granini-Safts verkaufen.

Edeka und Netto: Kritik wegen Albi-Saft in Pfandflaschen

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, will Eckes-Granini jetzt sogar bis vor den Bundesgerichtshof ziehen, um Edekas Saft-Eigenmarke „Albi“ den Riegel vorzuschieben. Die Plastikflasche der Säfte sei eine klare „Nachahmung“ der typischen Granini-Plastikflaschen, weshalb Eckes-Granini eine Unterlassungsklage gegen Edeka einreichte.

Das Oberlandesgericht Köln hatte diese aber im Juli abgelehnt, stellte fest, dass sich die Albi-Flaschen in der Aufmachung deutlich von den Eckes-Granini-Behältern unterscheiden. Während diese eher rundlich und gedrungen daher kommen, sind die Albi-Flaschen eher zylindrisch – und erinnern in ihrer Form noch eher an die Valensina-Flaschen als an die von Granini. Ein ähnliches Ergebnis hatte auch ein Parallelverfahren zu dem Thema beim Landgericht Hamburg.

Edeka und Netto vor Bundesgerichtshof?

Doch Eckes-Granini gibt nicht auf, erklärt nach dem Urteil: „Wir respektieren die Entscheidung der Richter, teilen sie aber in keiner Weise.“ Aktuell soll das Unternehmen prüfen, ob man Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einlege.

Der Konflikt zwischen Edeka und Eckes-Granini ist also noch nicht durchgestanden – und Kunden müssen abwarten, ob der Albi-Saft in Plastikflaschen doch noch aus den Regalen bei Netto fliegt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Säfte im Supermarkt fehlen. So hatte der ganze Flaschenstreit seinen Anfang genommen, als Edeka die Säfte von Eckes-Granini im Zuge von Preiserhöhungen vor über drei Jahren zeitweise aus dem Sortiment genommen hatte.