Edeka, Lidl und Co. drehen an der Preisschraube – Kunden werden es sofort bemerken

Die Preise von Edeka, Lidl und anderen Supermärkten sowie Discountern stehen spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs bei vielen Kunden besonders im Fokus. Immerhin gab es hier in den letzten Monaten immer wieder große Schwankungen.

Nun wird bei Rewe, Lidl und Co. erneut kräftig an der Preisschraube gedreht. Aufmerksamen Kunden wird der Unterschied sofort auffallen.

Edeka, Lidl und Co. ändern erneut die Preise

Der Gang in den Supermarkt oder Discounter wurde in den vergangenen Monaten immer mehr zu Qual. Preise stiegen lange ausschließlich an und viele Kunden mussten genau darauf achten, was am Ende in ihrem Einkaufswagen landet, damit an der Kasse nicht das böse Erwachen folgt.

+++ Lidl revolutioniert Fleisch-Angebot – das kommt auf Kunden zu +++

Mittlerweile hat sich die Situation teilweise zumindest wieder etwas entspannt. Dennoch sind die Preise auch weiterhin bei den meisten Produkten höher als vor dem Ukraine-Krieg. Doch kommen derzeit auch Nachrichten über Preissenkungen bei Rewe, Lidl und Co rein. So auch jetzt.

Edeka, Lidl und Co: Diese Produkte werden billiger

Kaufland hatte es bereits vorgemacht (wir berichteten) und nun ziehen andere Supermärkte und Discounter nach: Die Preise für viele tiefgekühlte Fischprodukte werden gesenkt. Von Lidl heißt es dazu: „Ab heute hat Lidl ebenfalls dauerhaft die Preise für tiefgekühlte Fischprodukte der Eigenmarke ‚Ocean Sea‘ reduziert. So kosten beispielsweise die Fischstäbchen statt bisher 3,19 Euro ab sofort nur noch 2,85 Euro in der 450-Gramm-Packung.“

Weitere spannende Themen:

Auch bei Edeka können die Kunden sich freuen. „Auch wir werden jetzt die Verkaufspreise für verschiedene Fisch-Tiefkühlartikel aufgrund der gesunkenen Rohstoffpreise in vergleichbarem Umfang senken. Wir geben Preisvorteile im Einkauf direkt an unsere Kundinnen und Kunden weiter.“ Ebenso sieht es bei Aldi Nord, Aldi Süd und Norma aus. Ganz so weit ist man bei Rewe und Penny bei dem Thema offenbar noch nicht. „Da wir etwaige Vorteile im Einkaufspreis grundsätzlich bei Rewe und Penny an unsere Kundinnen und Kunden zeitnah weitergeben, prüfen wir dies auch gerade im Hinblick auf die angesprochenen Fisch-TK-Produkte. Stand jetzt gehen wir auch bei uns von einer zeitnahen Senkung des Verkaufspreises aus.“