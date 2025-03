Edeka, Lidl & Co.: Preis-Schock zu Ostern! Kult-Produkt wird teurer

Wird es dieses Jahr etwa weniger Schoko-Osterhasen zum Suchen geben? Bunt bemalte Eier und der bekannte Goldhase von Lindt gehören zu Ostern wie der Deckel auf den Topf. Wie jedes Jahr füllen sich die Regale von Edeka, Lidl und Co. mit genau diesen Leckereien.

2025 könnte aber gerade der beliebte Schoko-Rammler ein rar gesehener Gast an Ostern sein. Und das liegt vor allem an den immer höher werdenden Preisen. Besonders Kunden von Edeka, Lidl und Co. dürften sich dann zweimal überlegen, ob sie den Goldhasen am Osterfest verstecken.

Edeka-Kunden verschlägt es die Sprache

Wie der Vorstandsvorsitzende Adalbert Lechner auf der Bilanzpressekonferenz nun verkündet, werden die Schoko-Hasen dieses Jahr rund zehn Prozent teurer. Das ist ein noch größerer Sprung als im Vorjahr, als Lindt die Preise um gut sechs Prozent nach oben anhob. Diese Preiserhöhung tut dem Verkauf aber keinen Abbruch – und das weiß auch Lechner. „Die meisten Kunden wissen nicht mehr, was sie vor einem Jahr für einen 100-Gramm-Goldhasen bezahlt haben“, erklärt er.

Weiter führt er an, dass Kunden von Edeka und Co. ja zwischen verschiedenen Hasengrößen und damit auch verschiedenen Preisen wählen können. Schuld an diesem Preisanstieg sei unter anderem der rasant gestiegenen Kakaopreise. Aber auch die angekündigten allgemeinen Zölle für die EU von Präsident Donald Trump könnte da womöglich eine Rolle spielen. Immerhin sind die „Gold Bunnies“ in Übersee sehr beliebt. Doch Lechner sehe das entspannt – konkreter ging er aber nicht darauf ein.

Für Kunden nur ein kleiner Trost. Neben den Schoko-Hasen müssen Verbraucher aber auch zum Osterfest um ihre geliebten Eier bangen. Diese sind in diesem Jahr nämlich auch ziemlich rar geworden und die Supermärkte haben da ordentlich an der Preisschraube gedreht. Laut Experten müssen sich Kunden von Edeka, Lidl und Co. aber keine Sorgen um eine Eier-Knappheit machen.