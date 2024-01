Edeka: Kundin aus Amerika kann nicht fassen, was sie in Supermarkt sieht – „Verrückt“

Als eine Amerikanerin in einen deutschen Supermarkt kommt, kann sie nicht fassen, was sie sieht. Für die Frau aus den USA sind viele Produkte bei Edeka wie von einem anderen Stern. Aber nicht alles nimmt die Frau als positiv wahr. Die Verpackungen einiger Produkte und manche Verhaltensweisen von Kunden findet sie definitiv verrückt.

Edeka: Kundin traut ihren Augen nicht

Die Amerikanerin Colby Gabel hat auf „TikTok“ ein Video eines Besuches in einem deutschen Supermarkt geteilt. Die junge Frau steht mitten in einem Edeka und filmt Lebensmittel und Gegenstände, welche für uns als selbstverständlich und normal gelten. Sie nennt das Video „German things that would send an American to Coma“ zu Deutsch: „Deutsche Dinge, die Amerikaner ins Koma senden würden“.

Die erste Videoeinstellung zeigt mehrere Pakete Eier. Große und kleine sowie grüne und weiße Verpackungen. Käfighaltung, Freilandhaltung und Bio-Eier – die ganze Palette ist abgebildet. Der Amerikanerin fällt allerdings eine Sache sofort ins Auge. Sie stört, dass die Eier nicht gekühlt werden, so wie sie es in Amerika gewohnt ist. „Das ist verrückt“, sagt sie.

Edeka: Amerikanerin freut sich wegen Bier

Der nächste Kameraschwenk zeigt dann die Abteilung der Würstchen aus dem Glas. Hier ist die Amerikanerin völlig von fasziniert. „Die Auswahl an Dosenwürsten ist der Wahnsinn“, schwärmt die junge Frau. Vor allem die American Style Hot Dog Würstchen haben es ihr angetan, weil die so groß wirken.

Von den Würstchen geht es dann in die Getränkeabteilung. Hier ist die Amerikanerin total fasziniert davon, dass sich jeder einfach eine Flasche Wasser aus dem Sixpack herausnehmen und einzeln kaufen kann. Dasselbe freut sie auch beim Bier.

Zum Schluss geht die junge Frau noch zum Regal mit dem Salatdressing aus Flaschen. Und da fällt ihr auf, dass es „einfach nur eine kleine Auswahl“ gibt.

Was die Frau aus den USA aber am meisten überrascht, ist, dass der Preis für das Klopapier sehr günstig ist. „Man bekommt für 5 Dollar 8 Rollen Klopapier“, freut sich die Amerikanerin.

Einige Deutsche widersprechen allerdings in den Kommentaren: „Das Klopapier ist alles andere als günstig. Aber wir sind ja froh, dass wir wieder welches haben“, schreibt eine Frau. „Ich glaub ich hab mich verhört?! Toilettenpapier billig???“, wundert sich ein weiterer User.