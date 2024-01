Edeka-Kunden schäumen bei Blick auf Einkauf vor Wut – „Trauerspiel“

Die Inflation hat ihre Spuren bei Edeka, Rewe und Co. hinterlassen. Schon längst haben wir uns an die gestiegenen Preise beim Einkauf gewöhnt – könnte man zumindest meinen.

Denn ein Kunde teilt jetzt ein Bild von seinem Edeka-Einkauf mit den Worten „Was einem 120 Euro bei einem süddeutschen Discounter kaufen“ im Netz. Auch wenn der Satzbau nicht so ganz korrekt ist, weiß die Netzgemeinde etwas mit dem Beitrag anzufangen und es sollte sich schnell eine rege Diskussion entwickeln.

+++ Edeka-Filialleiter kann bei Dieben aus Asylheimen nicht mehr an sich halten – jetzt reagiert das Unternehmen +++

Edeka-Einkauf schlägt hohe Wellen

Zugegeben: Auf dem Bild, dass der Kunde bei der Social-Media-Plattform „Reddit“ gepostet hat, sind allerhand Lebensmittel zu sehen. Neben Tomaten, Spaghetti und Pistazien sind so etwa auch Lachs- und Thunfischfilets sowie die bei vielen umstrittenen Avocados zu sehen. Und gerade das scheint vielen Nutzern auch ein Dorn im Auge zu sein.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Der Bruder gönnt sich 5 Avocados und wundert sich warum er noch zur Miete wohnt“, kann so einer etwa nicht mehr an sich halten. „„Thunfischfilets, man lässt es sich halt gut gehen“, wird auch ein anderer Reddit-Nutzer deutlich. „Dafür kriegt man auch locker die dreifache Menge an Essen, wenn man auf Preise achtet“, ist sich der nächste sicher. „Es ist ein Trauerspiel.“

Kunden kritisieren Einkauf

Ein anderer ordnet den Einkauf dagegen ein: „Joa, wenn man sich Sachen wie Fisch, Avocados, Nüsse, getrocknetes Obst und Bio-Käse bei einem Nicht-Discounter gönnt, dann ist das nicht so günstig. War es aber noch nie.“

Weitere News:

Doch vielen Kunden von Edeka, Aldi und Co. dürfte mittlerweile bekannt sein: Auch im Discounter hat die Inflation zugeschlagen und die Preise in zum Teil schwindelerregende Höhen getrieben. Kunden sollten also besser ganz genau bei ihren Lieblingsprodukten hinschauen und einen Preisvergleich starten, bevor sie zum erstbesten Produkt greifen.