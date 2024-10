Edeka: Geheime Funktion bringt Kunden in Erklärungsnot! „Die armen Leute“

Nanu, was ist denn da bei Edeka los? Am Eingang einiger Filiale ist Kunden jetzt eine Änderung aufgefallen.

Wer die Botschaft dazu überliest, kann schnell in Erklärungsnöte geraten. Im Netz sorgt die neue Funktion bei Edeka für reichlich Aufsehen.

Edeka überrascht mit neuer Funktion

Schnell einen Einkaufskorb schnappen und eben den dringenden Einkauf erledigen? Wer dabei nicht auf eine Botschaft am Eingang einiger Edeka-Filialen achtet, dürfte sich schon einmal wundern. Denn dann könnte es sein, dass sie plötzlich von wildfremden Menschen angesprochen werden!

Dahinter steckte eine Aktion in manchen Filialen der Supermarkt-Kette, die im Netz für Furore sorgt. Hier gibt es nämlich zusätzlich zu den klassischen Einkaufskörben noch solche in pinker Farbe. Und die haben es in sich.

Das steckt hinter den pinken Edeka-Körben

„Wer braucht schon Tinder, Parship und Co? All you need is love“, so lautet die Botschaft am Eingang der betreffenden Edeka-Filialen. Und dann gibt es die Erklärung zum neuen Liebesspiel: „Schnappt euch einen pinken Korb und zeigt damit, dass ihr offen für ein Kennenlernen seid!“

Eine Aktion, die viele im Netz begeistert: „Ich, Single, brauchte gestern noch Koriander, find’s super. Man kann sich ja auch mit Leuten einfach mal unterhalten“, schreibt eine. „Find ich besser als all die Dating-Apps. Würde gerne mal wieder jemanden ‚oldschool‘ kennenlernen“, stimmt ein anderer zu. Doch manch einer kann sich vorstellen, dass es im Eifer des Einkaufsgefechts auch zu unangenehmen Situationen kommen könnte, wie diese Kommentare zeigen:

Solange lustig, bis die normalen Körbe alle weg sind

Die armen Leute die das Schild nicht lesen

Und andere fürchten, dass das Selbstbewusstsein des ein oder anderen Edeka-Kunden im Nachgang noch einmal zusätzlich angekratzt sein könnte: „Ist ja ganz niedlich, aber wenn man dann den Laden verlassen hat, ohne angesprochen zu werden, ist man ja nach jedem Einkauf total am Boden zerstört.“ Es besteht allerdings ja immer noch die Möglichkeit, dass die Funktion der Körbe sich vielleicht noch nicht bei allen Kunden herumgesprochen hat.