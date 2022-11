Edeka, Kaufland und Co: Achtung bei Butter! Test-Ergebnis erschreckt

Durch die Inflation wird vieles teurer, auch die Lebensmittelpreise bei Edeka, Kaufland und Co. schnellen in die Höhe. Laut Statistischem Bundesamt ist der Preis von Butter im Vergleich zum Vorjahr um 55,3 Prozent gestiegen.

Dass Butter aber manchmal ihren Preis gar nicht wert ist, zeigt jetzt ein Buttertest der Stiftung Öko-Test. Viele Produkte bestehen ihn nämlich nicht. Darauf musst du beim Einkauf etwa bei Edeka und Kaufland achten.

Edeka und Co.: Butter im Test

Große Kritik von der Stiftung Öko-Test. Das Verbrauchermagazin hat sowohl Markenprodukte wie „Landliebe“, „Meggle“ oder „Weihenstephan“ aber auch Eigenmarken wie „Gut und günstig“ von Edeka oder „ja!“ von Rewe unter die Lupe genommen.

Von insgesamt 20 getesteten Buttermarken schneiden 17 davon mit den Noten „mangelhaft“ und „ungenügend“ ab und bestehen den Test somit nicht. Das Erschreckende: Fast alle sind mit Mineralöl belastet. Unter die schlechten Abschneider fallen auch verschiedene Marken mit Bio-Siegel.

Denn: Bei manchen Bio-Buttern kann auch eine gute Tierhaltung die Belastung durch Mineralöl nicht mehr retten. Trotzdem fällt der Sieger unter einem der insgesamt sieben getesteten Bio-Produkte. Nur ein Artikel bekam die Bewertung „gut“, eine Butter ist „befriedigend“ und eine „ausreichend“.

Kaufland: Butter zählt noch zu den Top 3

Testsieger und gleichzeitig mit „gut“ bewertet ist die Bio-Butter von der „Gläsernen Molkerei“. Eine weitere Bio-Butter, diesmal von der Marke „Andechser“ wird als „befriedigend“ eingestuft. Die dritte und letzte Butter, die den Test mit der Bewertung „ausreichend“ besteht, ist die Butter „K-Classic“ von Kaufland.

Alle anderen Markenprodukte sowie weitere Bio-Hersteller wie „Alnatura“ und „dennree“ zählen zu den großen Verlierern. Auch fallen neben den genannten Buttermarken auch „Kerrygold“ und „Berchtesgadener Land“ gnadenlos durch. Neben den teuren Produkten scheitern auch die günstigen Buttermarken von Edeka, Rewe und Aldi.

Grund für das schlechte Abschneiden und die massenhaft miesen Ergebnisse im Test sind vor allem die hohen Werte an Mineralöl in den einzelnen Produkten. Das kann zum Beispiel aus Schmierölen von Maschinen in Lebensmittel gelangen, so Öko-Test. Auch sei das Verbrauchermagazin auf Rückstände von Reinigungsmittel in der Butter gestoßen.