Edeka, Kaufland und Co: Hersteller schlägt Alarm! Diese Getränke solltest du sofort zurückgeben – es besteht Verletzungsgefahr

Verletzungsgefahr bei Edeka, Kaufland & Co! Ein Getränk, das du unter anderem bei den genannten Supermärkten kaufen kannst, solltest du nun lieber im Regal stehen lassen. An der Limonade könntest du dich nicht nur verschlucken, sondern auch schwer verletzen.

Darum rufen Edeka, Kaufland & Co. das Getränk nun zurück. Wichtig ist hier der Blick auf den Hals der Flasche und das darauf gedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum.

Edeka, Kaufland und Co: Orangina-Rückruf wegen Plastik

Der Hersteller der beliebten Orangina-Limonade, die Drinks & More GmbH & Co. KG, ruft nun mehrere Sorten und Chargen des Getränks zurück. Betroffen sind dabei zahlreiche Chargen der Orangina Original, Rouge und Zero, teils in den 0,5 Liter oder 1-Liter-Flaschen.

Das Problem bei den Flaschen ist, dass sich darin Plastikteilchen befinden könnten. Die dürften aufgrund einer technischen Störung bei einem Dienstleister bei der Abfüllung dort hineingelangt sein. Das Plastik könnte sich beim Zudrehen der Flaschen zwischen dem Gewinde und dem Deckel der PET-Flaschen gelöst haben.

Das sind die betroffenen Getränke:

Beispielbild für eine Orangina-Flasche der Größe 0,5 Liter.

Orangina Original Einweg PET 6×0,5 Liter , MHD: 01.09.2023, 04.09.2023, 11.09.2023, 15.09.2023, 04.10.2023, 09.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023

, MHD: 01.09.2023, 04.09.2023, 11.09.2023, 15.09.2023, 04.10.2023, 09.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023 Orangina Rouge Einweg PET 6×0,5 Liter , MHD: 06.09.2023, 15.09.2023, 28.09.2023, 03.10.2023

, MHD: 06.09.2023, 15.09.2023, 28.09.2023, 03.10.2023 Orangina Zero Einweg PET 6×0,5 Liter , MHD: 01.09.2023, 14.09.2023, 03.10.2023

, MHD: 01.09.2023, 14.09.2023, 03.10.2023 Orangina Original Einweg PET 6×1 Liter , MHD: 19.10.2023

, MHD: 19.10.2023 Orangina Rouge Einweg PET 6×1 Liter, MHD: 21.10.2023

Das Mindesthaltbarkeitsdatum solltest du dabei stets am Flaschenhals finden.

Limo nicht trinken!

Es ist nicht auszuschließen, dass die Plastikpartikel beim Trinken verschluckt werden könnten. Darum rät „Produktwarnung.eu“ dringend vom Verzehr ab. Stattdessen solltest du die oben aufgeführten Flaschen lieber zum Supermarkt zurückbringen. Dort erhältst du den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Original-Kassenbons zurück.

Andere Produkte oder Chargen der Marke sind nicht betroffen.