Edeka: Revolution beim Einkaufswagen – sind mit ihm lange Schlangen an der Kasse Geschichte?

Hat Edeka den Einkaufswagen revolutioniert? In ausgewählten Märkten verspricht der Supermarkt den „modernsten Einkaufswagen der Welt“! Damit könnten lange Schlangen an der Kasse schon bald Geschichte sein.

„Easy Shopper“ heißt das entwickelte System. Es ist inzwischen in insgesamt 134 Edeka- und Marktkauf-Filialen vorzufinden. Das Besondere: Die Produkte lassen sich am Wagen direkt einscannen. Der Gang zur Kasse entfällt also komplett!

Edeka: Einkaufswagen sind unvergittert

„Wir wollen das Einkaufserlebnis für unsere Kunden immer wieder modernisieren und dabei auch Innovationstreiber sein. Die fortschreitende Digitalisierung für unsere Kunden in die Märkte bringen und mit dem Easy Shopper die Vorteile des Online-Handels mit den Vorzügen des Einkaufserlebnisses im Markt kombinieren“, wird die Regionalgesellschaft von „Supermarktblog“ zitiert.

Die Einkaufswagen sind unvergittert, mit zwei Abstellflächen, auf die sich Taschen positionieren lassen, in die man die Produkte gleich einräumt. Stabile Metallantenne gibt es an der Seite, an der Waren gescannt werden, Kleiderhaken zum Jackenaufhängen inklusive. Außerdem befinden sich Touchscreens am Griff. So sollst du deinen Einkauf samt des Warenkorbwerts immer im Blick behalten. Anfang 2022 stellte Edeka bereits eine abgespeckte Variante des Easy Shoppers vor – ohne Arm, aber mit einem Touchscreen und Scanner.

Edeka: Bezahlen auch per App

Bezahlt werden kann wahlweise regulär oder direkt per App. Du scannst mit dem Smartphone den Code auf dem Display und bestätigst den Betrag. Dafür musst du vorher eine Kreditkarte hinterlegen. Auch SEPA-Lastschrift ist möglich – aber erst, nachdem du dem Edeka-Technologie-Partner einmalig händisch 1 Cent zur Bestätigung auf das Konto überwiesen hast. Bis zur Einsatzbereitschaft dauert das ein paar Tage. Alternativ überträgt der Easy Shopper den Einkauf an die Kasse. Dort wird dann regulär bezahlt, wie „Supermarktblog“ schreibt.