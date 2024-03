Aldi, Netto, Edeka und Co.: Revolution beim Einkauf – profitiert auch Deutschland davon?

In den Supermärkten Aldi, Netto, Edeka und Co. gibt es ständig neue Technologien, die den Kunden das Einkaufen erleichtern sollen. Jetzt gibt es eine weitere Innovation, die das Einkaufserlebnis noch digitaler macht. Rema 1000, ein führender Einzelhändler in Norwegen, hat kürzlich in ausgewählten Filialen eine Bilderkennungstechnologie für Obst und Gemüse eingeführt, berichtet die „Lebensmittel Zeitung“.

Der Service bietet den Kunden eine große Erleichterung: Legt der Kunde das Obst oder Gemüse auf die Waage, schlägt das System automatisch die passende Sorte vor. Das lästige Tippen auf dem Bildschirm entfällt. Kommt das auch in die deutschen Supermärkte wie Aldi, Netto, Edeka und Co.?

Aldi, Netto, Edeka und Co.: Neue Technologie an der Waage

Die neue Lösung basiert auf der KI-Plattform von Edgify, wie „Retail Optimiser“ berichtet. Damit ist in dem norwegischen Supermarkt sogar das Scannen durch transparente Plastiktüten möglich. Die automatische Erkennung von Obst und Gemüse an Self-Checkout-Systemen wird laut dem Einzelhandelsmagazin außerdem bereits von Aldi Süd getestet. Die KI-basierte Anwendung soll die Artikel bis zu viermal schneller erkennen und damit Zeit sparen. Genauere Informationen zu den Testergebnissen von Aldi Süd sind derzeit noch nicht bekannt.

Auch interessant: Coca Cola: Neue Sorte mit Wodka? Auch deutsche Kunden werden sich bald die Augen reiben

Auf Nachfrage der Redaktion, ob wir diese Technologie auch bald bei Rewe erwarten können, antwortete ein Pressesprecher: „Als zweitgrößter Lebensmittelhändler in Deutschland verfolgen wir grundsätzlich alle für unser Geschäft relevanten Entwicklungen. Dazu zählt auch die Bilderkennung im Einsatzfeld für Obst und Gemüse in unseren Märkten“. Doch zu genaueren Infos, wie denen, ob schon Test stattfinden, möchte sich der Supermarkt nicht äußern.

Das könnte dich auch interessieren:

Bei Penny, ein Teil der Rewe Group, sei die digitale KI-Lösung bereits im Einsatz. „Penny hat diese Technologie zur Unterstützung seiner Mitarbeitenden in allen rund 2.100 Märkten bereits im Einsatz. An unseren rund 270 Penny-Märkten mit dem Serviceangebot des Self-Check-Out stellen wir diese Funktion auch unseren Kund:innen zur Verfügung“, so der Pressesprecher gegenüber der Redaktion. Ob die neue KI-Revolution an den Waagen auch bei Netto, Edeka und Co. Einzug hält und wie die Testergebnisse bei Aldi ausfallen, bleibt abzuwarten.