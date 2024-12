Edeka: Filialen ziehen krassen Silvester-Boykott durch – er kostet sie jede Menge Geld

Die Diskussion um den Verkauf von Feuerwerk zu Silvester ist in Deutschland seit Jahren ein heißes Thema. Während viele Menschen das traditionelle Feuerwerk als unverzichtbaren Teil der Feierlichkeiten betrachten, ziehen zahlreiche Edeka-Filialen jetzt einen Silvester-Boykott durch.

Ein Händler äußert sich jetzt darüber, warum er auf das lukrative Geschäft verzichtet.

Edeka-Händler boykottiert Feuerwerks-Verkauf

Während bei Edeka seit dem 28. Dezember die verschiedensten Feuerwerkskörper angeboten werden, sind die Regale in drei Filialen leer. Ein Münchner Händler verzichtet gänzlich auf das lukrative Silvestergeschäft mit Böllern und Raketen und verrät jetzt seine Beweggründe.

„Wir verzichten den Kindern, den Tieren, der Umwelt zuliebe auf jede Menge Umsatz, aber wir wollen ein Vorbild sein und hoffen auf viele Nachahmer“, erklärt der Unternehmer auf Facebook. „Wir hoffen, dass wir einige Menschen dazu bewegen können selber auch auf das Feuerwerk zu verzichten.“ Dabei entgehen ihm Einnahmen in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Betroffen von der Entscheidung sind die Edeka-Filialen an der Bajuwarenstraße 71 in Trudering-Riem, an der Balanstraße 105 in Ramersdorf-Perlach und das Geschäft in den Riem-Arcaden.

„Ich bin ein Kriegskind, bei mir wecken Böller und Raketen böse Erinnerungen“

Der Edeka-Händler, der seit mehreren Jahren bewusst auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern verzichtet, hofft auf rege Unterstützung. „Als wir damit angefangen haben, waren wir die einzigen in Deutschland. Jetzt sind ein paar dazugekommen, die das auch machen. Ich hoffe natürlich, dass es noch mehr werden.“

Gegenüber „Bild“ verrät der Edeka-Händler, dass hinter dem Feuerwerks-Boykott weit mehr steckt. „Ich bin ein Kriegskind, bei mir wecken Böller und Raketen böse Erinnerungen.“ Ende 1993 floh er als Neunjähriger mit seiner Mutter vor dem Krieg in Bosnien nach Deutschland. Im Krieg verlor er seinen Vater und seinen Bruder, die beide getötet wurden.

Auf Facebook findet die Aktion großen Anklang bei zahlreichen Edeka-Kunden. „Großen Respekt an die Edeka Jusić Filialen und der ganzen Familie alles Gute und guten Rutsch ins Neue Jahr“ und „So toll! Das finde ich richtig mega! Hut ab Edeka Jusić!“ heißt es in den Kommentaren.