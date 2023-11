Edeka: Kuriose Notiz im Süßigkeiten-Regal – „Maximal dumm“

In Zeiten des Internets fällt es den meisten Menschen nicht schwer, Kritik an Unternehmen zu üben. Eine Kundin bei Edeka wählte jedoch den altmodischen Weg und hinterließ mitten im Süßigkeiten-Regal eine Notiz an die Edeka-Mitarbeiter.

Darin macht die Frau den Edeka-Angestellten schwere Vorwürfe. Doch andere Kunden können das nicht nachvollziehen.

Edeka: Nachricht an Mitarbeiter in Regal versteckt

Auf der Instagram-Seite von „Notes of Germany“ ist der kuriose Zettel abgebildet. In dem Fach, in dem Edeka die Schokolade von Ritter Sport anbietet, liegt die Nachricht in fein säuberlicher Schrift geschrieben.

„Wertes Personal der Edeka. Was ist bl0ß mit Ritter Sport Halbbitter passiert. Die ist ungenießbar. Die schmeckt ja gar nicht mehr nach Schokolade“, heißt es. Unterschrieben ist die Nachricht noch schlicht mit „Helga“, wohl der Name der enttäuschten Kundin.

Auf Instagram sorgt die Aktion von Helga für Diskussionen, sogar Ritter Sport selbst schaltet sich in den Kommentaren ein. „Helga hätte sich wahrscheinlich lieber direkt bei uns melden sollen, als beim Edeka-Personal, aber so erreicht uns ihr Feedback natürlich auch und wir leiten ihre Worte an die zuständigen Kollegen weiter. Ihr erreicht uns natürlich via Social Media und unserer Webseite, könnt uns aber auch gern einfach einen Brief oder eine Postkarte schicken. Danke an alle, die uns markiert haben“, schreibt das Unternehmen.

Während der Schokoladen-Hersteller eher unterkühlt reagiert, sehen einige Kommentatoren Helgas Nachricht als perfekte PR für die Schokolade. Doch es gibt auch andere Meinungen.

Edeka: „Das ist irgendwie süß“

So gehen die meisten Instagram-Nutzer davon aus, dass es sich bei Helga um eine Frau im Renten-Alter handelt. „So erreicht Helga doch noch die digitale Welt. Toll! Meine Omi heißt auch Helga. Könnte glatt von ihr sein!“, antwortet etwa jemand auf den Beitrag von Ritter Sport.

„Das ist irgendwie süß“, findet auch eine weitere Person. Jemand anderes hält dagegen: „Aber gleichzeitig auch maximal dumm, weil das Edeka-Personal da absolut nix für kann. Dann könnte sie doch besser direkt Ritter Sport schreiben.“ Eine Nutzerin argumentiert jedoch: „Sie kauft die Schokolade dort. Warum soll Edeka nicht solches Feedback weiterleiten? Die wollen es ja verkaufen. Bei unserem Edeka interessiert sowas den Marktleiter. Der wüsste wahrscheinlich auch, wer Helga ist und würde sie das nächste Mal ansprechen.“