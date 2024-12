Edeka: Nein zum Böller-Verkauf – erste Filialen erklären ihren Verzicht

Am Ende eines jeden Jahres kocht immer wieder die Diskussion um den Sinn des Silvester-Feuerwerks hoch. Speziell Umwelt- und Tierschützer setzen sich seit jeher für ein Verbot des Verkaufs von Böllern und Raketen ein. Und einige Filialen von Edeka leisten dieser Forderung nun Folge.

Schon in den vergangenen Jahren hatten einzelne Edeka-Märkte in ganz Deutschland auf den Verkauf von Silvester-Feuerwerk verzichtet. Die Inhaber der Filialen verzichteten bewusst auf satte Einnahmen – zuliebe von Tier und Umwelt.

Edeka: „Spenden statt Böllern“

Und auch in diesem Jahr haben erste Filialen schon angekündigt, dass sie sich am Verkauf von Raketen, Böllern und Co. nicht beteiligen werden. „Spenden statt Böllern“, heißt es auf großen Plakaten in drei Filialen von Edeka in Bad Sobernheim, Meisenheim und Rockenhausen (Rheinland-Pfalz): „Unseren Haustieren zuliebe verzichten wir auf den Umsatz des Feuerwerkverkaufs in all unseren Märkten.“

Stattdessen bietet Edeka den Kunden eine Spendenaktion an. Für je 6 Euro können Kunden den Tierheimen in der Region eine Sachspende zukommen lassen – in Form einer Tüte mit verschiedenen Futtersorten und Snacks für Hunde und Katzen.

Edeka-Kunden schwärmen von Aktion

Einige Kunden sind begeistert. „Das ist doch mal eine tolle Aktion. Bitte mehr davon“, schwärmt eine Kundin bei Facebook, und eine andere Kundin fügt hinzu: „Es geht in die richtige Richtung.“

Auch in Berlin hat die erste Filiale angekündigt, dass sie in diesem Jahr erneut keine Raketen und Böller verkaufen wird. Wie unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtet, verzichtet ein Edeka-Center auf den Feuerwerksverkauf.

Berliner Edeka-Filiale verzichtet auf Verkauf von Feuerwerk

Die Gründe auch hier: Umwelt- und Tierschutz. „Das sind zwei Bereiche, die uns sehr am Herzen liegen“, so Unternehmenssprecher Christian Post im Gespräch mit BERLIN LIVE: „Wir haben zahlreiche Zuschriften und Rückmeldungen vor Ort von Kunden erhalten, die unsere Entscheidung sehr positiv aufgenommen und Ihren Dank zum Ausdruck gebracht haben.“ Manche weiteren Edeka-Filialen werden diesen Beispielen womöglich noch folgen.