Edeka-Aushang sorgt für Wirbel bei Kunden: „Das ergibt keinen Sinn“

In einer Edeka-Filiale in Deutschland brodeln die Gemüter, und es liegt nicht an den frischen Obstangeboten. Ein Plakat, das vor dem bunten Regal der Energy-Drinks prangt, hat das Netz in Aufregung versetzt. Doch bevor der Sturm losbricht, wird zunächst geschmunzelt.

+++ Edeka: Kuriose Notiz im Süßigkeiten-Regal – „Maximal dumm“ +++

Auf der Social-Media-Plattform Instagram tauchte zuletzt ein kurioses Foto des brisanten Edeka-Aushangs auf und entfachte eine Welle von Reaktionen. Das Plakat gibt eine mehr als klare Verkaufsregelung für die belebenden Drinks aus: „Energy-Drinks gibt es bei uns erst ab 16 Jahren. Bis dahin empfehlen wir Saft.“

Edeka-Aushang sorgt für Wirbel bei Kunden

Die Verbindung von Energy-Drinks und Altersbeschränkung wirft Fragen auf und spaltet aktuell die Meinungen, worüber auch diverse Medien berichten. Einige Nutzerinnen und Nutzer applaudieren der Edeka-Filiale für ihre klare Haltung und teilen Bedenken über den Konsum von Energy-Drinks unter Jugendlichen. „Die Idee finde ich gut! Das sollte in jedem Markt hängen“, kommentiert beispielweise ein User.

Doch nicht alle sehen die Sache mit Humor. Eine skeptische Stimme hebt dagegen an: „Es ist auch mit 16 noch zu früh, eigentlich sollte das generell verboten werden. Ich kann auch nicht verstehen, warum alle das trinken.“ Die Diskussion flammt auf, und ein anderer Nutzer merkt im weiteren Verlauf scharf an: „Seit wann gibt es jetzt ein Mindestalter für Energy-Drinks? Muss ein ‚Hausrecht‘ sein.“

„Das ergibt keinen Sinn“

Die Aufregung steigt, und mitten im Sturm gibt es sogar welche, die den Sinn des Ganzen Edeka-Aushangs anzweifeln: „Das ergibt keinen Sinn. Energie-Drinks sind harmlos“, behauptet ein kritischer Stimme.

Doch die eigentlich harmlos wirkenden Drinks sind nicht ganz unumstritten. Die Verbraucherzentrale schlägt deshalb unter anderem Alarm und fordert ein striktes Verbot für Jugendliche unter 18 Jahren aufgrund gesundheitlicher Bedenken. Die Debatte um Energy-Drinks hat also nicht nur die Supermarktregale erreicht, sondern auch die Gemüter erhitzt.