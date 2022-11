Edeka: Endlich! Beliebtes Produkt ist endlich wieder da – viele mussten lange darauf verzichten

Es ist aktuell keine leichte Zeit für Kunden und Supermärkte wie Edeka. Die Inflation hat alle schwer getroffen. Doch ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Auf uns alle kommen harte Zeiten zu – vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit, die noch mehr Ebbe ins Portemonnaie als ohnehin schon bringen wird.

Doch trotz leerer werdender Regale, Preisexplosionen und sehr viel Frust beim Einkauf, gibt es auch hin und wieder gute Nachrichten vonseiten der Einzelhändler. So wartet Edeka jetzt mit einer erfreulichen Botschaft auf, die viele erhitzte Gemüter wieder besänftigen wird.

Edeka: Beliebtes Produkt kehrt zurück

Viele Hersteller entschieden sich dafür, die gestiegenen Rohstoffkosten auf die Verbraucher abzuwälzen. Kunden von Supermärkten und Discountern konnten es anhand der plötzlich um ein Vielfaches gestiegenen Preise bemerken. Doch manche Einzelhändler wollten diese Masche der Hersteller nicht mehr ohne weiteres mitmachen.

So entschied sich etwa die Supermarktkette Edeka dazu, sich von dem beliebten Produzenten Coca-Cola zu trennen. Zum 1. September wollte der Konzern die Preise für seine Getränke um einen Schlag um durchschnittlich rund zehn Prozent erhöhen. Edeka und Coca-Cola fanden zu keiner Einigung, wodurch es zum Lieferstopp kam. Davon war auch die Discounter-Tochter Netto betroffen.

Doch nun soll sich das Blatt laut der „Lebensmittelzeitung“ (LZ) gewendet haben! Wie der Getränkekonzern Coca-Cola nun bestätigt, sollen die beliebten Getränke bald wieder in die Regale von Edeka und Netto zurückwandern. „Wir haben eine Einigung gefunden, die die Interessen beider Partien angemessen berücksichtigt“, erklärte eine Sprecherin von Coca-Cola.

Edeka: Rückkehr von Coca-Cola zu Weihnachten?

Laut der „Lebensmittelzeitung“ könnte die plötzliche Einigung mit dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft zusammenhängen. Edeka steht nun allerdings vor einer gewaltigen Aufgabe, denn „aus dem Stand“ heraus wieder „flächendeckend genügend Ware in die Märkte zu bringen, wird schwierig“, heißt es weiter.

Doch auch wenn die beliebten Coca-Cola-Produkte bald wieder in den Regalen von Edeka zu finden sein werden, so bleibt fraglich, ob sie nicht auch zu höheren Preisen wie bei Mitbewerbern wie Lidl oder Aldi angeboten werden. Kunden sollten sich bei der Wiederentdeckung der Getränke im Markt also nicht zu früh freuen.