Edeka, Rewe und Co.: Kult-Produkt plötzlich zurück – doch Kunden sind frustriert! „So wird das nix“

Fast zwei Jahre mussten Kunden bei Edeka, Rewe und anderen Supermärkten auf das Kult-Produkt verzichten, jetzt ist der Punica-Saft endlich zurück!

Die fruchtige Erfrischung war vor allem in den 90er- und frühen 2000er-Jahren beliebt. Im Herbst 2022 wurde die Produktion aber wegen schwächelnder Umsätze eingestellt. Jetzt gibt es das überraschende Comeback in Supermärkten wie Edeka oder Rewe – allerdings mit einem Haken für viele Punica-Fans!

Edeka, Rewe und Co. haben wieder Punica im Regal

„Punica ist wieder da“ – dieser Werbeslogan lässt die Herzen vieler Supermarkt-Kunden höher schlagen. Nachdem es zunächst so aussah, als müssten Fans für immer auf die Fruchtsäfte verzichten, gibt es ab sofort wieder drei Sorten im Handel zu kaufen.

Die klassischen Geschmacksrichtungen „Multivitamin“, „Fruchtig rot“ und „Melon Tropic“ sind Punica-Liebhabern gut bekannt. Es gibt allerdings eine Änderung an der Flasche, die vielen die Lust auf ihr einstiges Lieblingsgetränk verdirbt.

Edeka, Rewe und Co.: „Man hat bei Punica nichts gelernt“

So kommt Punica ausschließlich in Plastikflaschen (entweder in 0,5 Liter oder einem Liter) zurück in die Verkaufsregale – für viele Verbraucher ist das alles andere als zeitgemäß und außerdem eine Verschlechterung des Produktes. Schließlich gab es zumindest die 1-Liter-Flasche Punica früher in einer Glasflasche mit massivem Deckel und großer Trinköffnung.

„Comeback wäre geiler aus Glasflaschen gewesen“, kommentiert deshalb jemand auf Instagram unter einem Werbepost des Getränkeunternehmens. „Warum nicht wie früher in Mehrweg-Glasflaschen? Wenn es das wieder in Mehrweg-Glasflaschen gibt, kaufe ich das wieder, aber so nicht!“, empört sich jemand weiteres. „Wenn man was aus den 90ern zurück bringen will, dann sollte man es auch richtig machen. In der Glasflasche mit der großen Öffnung. Aber so wird das nix“, stimmt ein Kommentator zu. „Die Flaschen sind genauso wie vorher, als das Getränk eingestellt wurde. Nichts besonderes. Mittlerweile gibt’s bessere Alternativen in Glasflasche. Man hat bei Punica nichts gelernt. Absolut kein Grund zur Freude“, lautet ein anderes vernichtendes Urteil.

Es bleibt also abzuwarten, wie beliebt Punica bei den Kunden von Edeka, Rewe und anderen Einzelhändlern wirklich sein wird – oder ob das Getränk in dieser Aufmachung erneut zum Ladenhüter wird.