Edeka: Kunden müssen stark sein! HIER bleiben die Läden zu

Paukenschlag bei Edeka! Der beliebte Supermarkt geht jetzt einen radikalen Schritt, der Kunden zum Umplanen zwingt. Und der definitiv nicht alltäglich ist. Schon seit Jahresbeginn sind die Menschen in Deutschland leiderprobt, was Streiks angeht.

Erst das Personal der Deutschen Bahn, dann diverse Flughäfen, zwischendurch natürlich die Bauernproteste und der ÖPNV – und jetzt könnte ausgerechnet am Wochenende das große Einkaufs-Chaos bei Edeka drohen, wie unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtet!

Edeka: Kunden müssen stark sein

Am Donnerstag (15. Februar) nämlich kündigte die Gewerkschaft Verdi an, einen mehrtägigen Streik in ganz Berlin und Brandenburg durchzuführen. Der Grund: Immer mehr Beschäftigte im Einzelhandeln würden ihre alten Arbeitsplätze bei Edeka, aber auch in anderen Supermärkten hinter sich lassen und zu „deutlich attraktiveren Arbeitgebern“ wechseln.

BERLIN LIVE zitiert Verdi: „Die Unternehmen geben sich in der aktuellen Tarifrunde trotz drastischen Fachkräftemangels unbeeindruckt und bleiben bei ihrem Angebot vom November letzten Jahres.“ Jetzt gibt es die Knallhart-Reaktion: Edeka-Mitarbeiter in Berlin und Brandenburg streiken ab Freitag (16. Februar) – und das gleich an drei Tagen!

HIER bleiben die Läden geschlossen

Der Streik soll um 11.30 Uhr vor dem Edeka-Großlager in Grünheide beginnen.