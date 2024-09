Edeka: Stampft der Supermarkt einen beliebten Service ein? Kunden werden hellhörig

Für viele bedeutet sie ein Stück Kindheit: Die gratis Scheibe Wurst, die es stets an der Frischetheke bei Edeka oder anderen Supermärkten gibt. Doch ist das womöglich bald Geschichte?

Edeka-Kunden müssen jetzt ganz stark sein. Die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, dass Edeka in fast allen Regionen Deutschlands die Bedientheke durch sogenannte „flexible Theken“ ersetzen möchte. Diese „flexiblen Theken“ können dann wiederum zu einer Selbstbedienungstheke umgebaut werden.

Edeka-Kunden werden hellhörig

Viele Kunden stellen sich da jetzt natürlich die Frage, ob die Fleisch- und Käsetheken jetzt komplett abgeschafft werden. Edeka plant wohl aus Personalnot die Märkte in den Regionen Südwest, Nordbayern, Südbayern, Nord und Minden-Hannover Schritt für Schritt umzubauen. So will man zu bestimmten Tageszeiten auf Selbstbedienung statt auf Servicekraft setzen.

Edeka Südwest zum Beispiel erarbeitet unterschiedliche Konzepte, um vorerst mit weniger Mitarbeiter auskommen zu können. Nur in den wichtigen Kernzeiten soll auch bei den oben genannten Märkten persönlich bedient werden.

Das sagt Edeka dazu

„Frischetheken mit Bedienung für Fleisch, Wurst oder Käse sind und bleiben weiterhin ein wichtiges Element, mit dem sich die Edeka-Märkte im Wettbewerb differenzieren und profilieren. Sie stehen überhaupt nicht zur Diskussion!“, betont ein Edeka-Sprecher ausdrücklich gegenüber der „Bild“. „Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die Sortimentsvielfalt und persönliche Beratungskompetenz, die sie in dieser Form nirgendwo sonst bekommen. Das wird auch in Zukunft so bleiben.“

Natürlich gebe es auf regionaler und lokaler Ebene unterschiedliche Konzepte, wie man das Angebot der Frischetheken optimal an die jeweiligen Bedingungen und Kundenbedürfnisse ausrichten könne, heißt es weiterhin seitens des Supermarkts. Man darf gespannt sein, ob der beliebte Service an der Frischetheke tatsächlich bald Geschichte sein wird.