Edeka, Aldi und Co. führen Kunden hinters Licht – „Nur noch Show“

Jeder kennt es: Während des wöchentlichen Einkaufs bei Edeka, Aldi und anderen Supermarktketten achten wir auf Preise und Angebote. Doch dann das: Bei Aldi kostet der Käse plötzlich genauso viel wie bei Edeka – war er hier letzte Woche nicht noch günstiger?

In einer neuen Studie im Auftrag des Handelsblatts untersuchte die Preisvergleichs-App „smhaggle“ hunderte Artikel in den gängigen Supermarktketten wie Edeka, Aldi und Co.. Was dabei herauskommt, kann gar kein Zufall sein.

Edeka, Aldi und Co.: Überraschende Entdeckung

In der Studie des Handelsblatts werden die Preise von verschiedenen Supermärkten in Deutschland miteinander verglichen. Dabei kommt raus: Es ist kein Zufall, dass die gleichen Produkte überall teurer! Denn die Preisschwankungen sind identisch.

Im April 2024 kostet ein 450-Gramm Nutella-Glas bei Aldi Süd und Lidl noch 3,29 Euro. Anfang Mai erhöht sich der Preis bei beiden Supermarktketten fast zeitgleich auf 3, 49 Euro. Kurz darauf passen auch Edeka, Kaufland und Co. ihre Preise an – und zwar auf den Cent genau gleich! Das passiert auch mit vielen anderen beliebten Produkten. Der Preisvergleich deckt auf: Seit Jahren ist der Preis für eine Produkt in fast allen Supermarktketten gleich.

Preiswettbewerb sei „nur noch Show“

Die Supermarktketten bieten ihren Kunden – nach eigenen Angaben – immer einen günstigen Preis an. Über die identischen Preisschwankungen äußern sich die Ketten jedoch nicht. Marc Houppermans, früherer Geschäftsführer von Aldi Nord, bricht das Schweigen: „Der angeblich harte Preiswettbewerb im deutschen Lebensmittelhandel ist heute nur noch Show“. Die Supermärkte und Discounter wie Edeka oder Aldi würden dem Wettbewerb aus dem Weg gehen. Das könne man an den Preisen sehen.