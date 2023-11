Edeka, Aldi und Co.: Experten schlagen Alarm – diese Produkte sind „dreiste Abzocke“

Auf Social Media werden sie regelmäßig von Influencern beworben, zu kaufen gibt es sie aber auch bei Edeka, Aldi und Co.: „High Protein“-Produkte. Egal ob Proteinshake, Eiweißriegel oder den guten alten Vanillepudding in der „High Protein“-Variante: Es gibt eigentlich kaum noch ein Lebensmittel, welches es nicht auch mit einem höheren Eiweiß-Gehalt als üblich verkauft wird. Doch Experten schlagen jetzt Alarm.

Kunden von Edeka, Aldi und Co., aufgepasst – besonders diejenigen, die regelmäßig zu den sogenannten „High Protein“-Produkten greifen, denn: Diese seien eine „dreiste Abzocke“, wie Experten jetzt sagen.

Produkte teuer und unnötig

Proteine sind wichtig für unsere Ernährung, wichtig für einen gesunden Lifestyle. Vor allem seitdem der Fitness-Hype in der Social-Media-Welt ausgebrochen ist, kommen plötzlich immer mehr Varianten von „High Protein“-Produkten auf den Markt. Und die Verbraucher greifen gerne zu. Dabei sind die Produkte teuer und unnötig, so die Meinung einer Expertin! „Was bei Dr. Oetker, Ehrmann und Co. die Kassen klingeln lässt, ist aus Verbrauchersicht dreiste Abzocke“, wird Laura Knauf von Foodwatch von der „Bild“ zitiert. Der Nutzen für die Gesundheit sei fraglich.

„Ein bisschen zugesetztes Proteinpulver und Süßstoff statt Zucker macht aus einem Pudding noch lange kein gesundes Lebensmittel“, erklärt Knauf weiterhin. Doch teurer als herkömmliche Produkte sind die Protein-Produkte trotzdem. So zahlst du für das „Protein Müsli“ von Seitenbacher satte 86 Prozent mehr als für das „Fitness Müsli“ vom selben Hersteller!

Protein-Vanille-Pudding dreimal teurer

Bei Dr. Oetker zahlst du für den „High Protein Vanille Pudding“ dreimal so viel wie für den herkömmlichen Pudding derselben Marke. „Der Protein-Hype ist eine Gelddruckmaschine für Lebensmittelhersteller“, sagt Knauf. Denn in der Herstellung von Lebensmitteln kostet der Zusatz von Protein nicht viel, wie die „Bild“ schreibt.

Außerdem ist übermäßig viel Eiweiß für eine gesunde Ernährung ohnehin nicht nötig, wie Foodwatch erklärt. „Ein breites Spektrum natürlicher Lebensmittel ganz ohne Zusatzstoffe ist die beste Wahl, um den körpereigenen Proteinbedarf zu decken“, heißt es von Ernährungsexperten Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Das gilt auch für Sportler. Also bei deinem nächsten Besuch bei Edeka, Aldi und Co. solltest du dir genau überlegen, ob es wirklich die „High Protein“-Variante sein muss.