Ebay Kleinanzeigen: Verkäuferin gibt Tipps – diese Fehler solltest du nicht machen

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Wer sich auf Ebay Kleinanzeigen clever anstellt, kann auf der Plattform tatsächlich das ein oder andere gute Geschäft abwickeln.

Duygu Savaşcı ist seit Ende 2020 auf Ebay Kleinanzeigen aktiv – und gehört inzwischen zu den erfolgreichsten Privatverkäuferinnen Hamburgs. Nun verrät sie ihre Tipps an andere Nutzer.

Ebay Kleinanzeigen: Verkäuferin gibt wichtige Tipps

Das Wichtigste ist – wenig überraschend – der Preis. „Es sollten vernünftige Preise verlangt werden“, betont Savaşcı. „Man sollte aber auch wissen, was das Verkaufte wert ist.“ Das Motto der Verkäuferin: Immer Festpreis – nie Verhandlungsbasis.

------------------

Das ist Ebay Kleinanzeigen:

wurde 2005 unter dem Namen Kijiji gegründet

2009 änderte das Portal seinen Namen in Ebay Kleinanzeigen

Es handelt sich um einen regionalen Anzeigenmarkt

das Portal finanziert sich über integrierte Werbung und durch Einnahmen aus Inseraten

------------------

Ihre Artikelbeschreibung verfasst Savaşcı auf Deutsch und auf Englisch. Vor dem Angebot sollten Nutzer zudem jeden Artikel haargenau auf Mängel überprüfen – wenn dem Kunden später ein Fehler auffällt, den man aus Unwissen zuvor nicht angegeben hat, steht man als Verkäufer natürlich blöd da.

Ebay Kleinanzeigen: Bei Fotos nicht nachlassen

Auch die Bilder spielen natürlich eine enorme Rolle, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit eines Kunden zu gewinnen. Ausreichend ausgeleuchtet, alles deutlich sichtbar – das klingt alles logisch und nachvollziehbar, doch manchmal geht diese Sorgfalt im Stress dann doch mal unter.

Ebay Kleinanzeigen: Verkäuferin gibt wichtige Tipps. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Joko

------------------

Mehr News über Ebay Kleinanzeigen:

------------------

Savaşcı hat diese Erfahrung selbst schon gemacht. Ein tolles Kleidungsstück wollte sie verkaufen, doch das geschossene Foto war viel zu dunkel. Die Folge: Kaum ein Interessent meldete sich bei ihr. Erst nach neuen, helleren Fotos änderte sich das.

Ebay Kleinanzeigen: Freundlich sein hilft

Und zum Schluss noch ein Ratschlag, der sowohl auf Ebay Kleinanzeigen als auch überall in der Gesellschaft gehört werden sollte: Sei nett zu anderen! Ein höflicher Umgang mit Verkäufern oder Interessenten kann von Vorteil sein – „dann sind die anderen auch nett zu dir“, so Savaşcı im Gespräch mit der „Hamburger Morgenpost“. (at)