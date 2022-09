Ebay Kleinanzeigen: Mann bietet scheinbar absurden Service an – er könnte Marktlücke abdecken

Auf Ebay Kleinanzeigen kann man eigentlich so ziemlich alles finden. Genau das ist auch eine wichtiger Punkt, warum viele Nutzer das Portal verwenden.

Neben Gegenständen können über Ebay Kleinanzeigen auch Dienstleistungen angeboten werden. Ein Mann hat das nun für sich genutzt und eine auf den ersten Blick absurde Leistung angeboten.

Ebay Kleinanzeigen: Mann bietet spezielle Dienstleistung an

Wenn man nach einem preiswerten Produkt sucht, führt der erste Weg häufig zu Ebay Kleinanzeigen. Immerhin werden hier oft Dinge zum kleinen Preis oder gar kostenlos angeboten. Aber auch wer beispielsweise nach einer Putzfrau oder anderen Dienstleistern sucht, kann hier sein Glück versuchen.

Daten und Fakten zu Ebay Kleinanzeigen:

das größte Online-Kleinanzeigen-Portal Deutschlands

im Portal sind 50 Millionen Anzeigen geschaltet

das Portal beschäftigt 150 Mitarbeiter

Sitz in Deutschland ist in Kleinmachnow (Brandenburg)

Ein Mann hat das Ganze nun für seine Zwecke genutzt und eine etwas spezielle Dienstleistung angeboten. Mit seinem Inserat hat er es immerhin auf die Seite „kleinanzeigenfails“ auf Instagram geschafft.

Ein Mann hat eine besondere Anzeige bei Ebay Kleinanzeigen erstellt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Ebay Kleinanzeigen: Mann bietet an DAS für dich zu übernehmen

In seiner Anzeige auf dem Portal schreibt er: „Du musst einen Termin beim Doktor machen, willst einen Tisch reservieren, Essen bestellen oder einfach irgendwo etwas nachfragen aber traust dich nicht, weil Anxiety mal wieder kickt? Kein Problem! Schick mir einfach eine Nachricht mit allen nötigen Infos und ich übernehme das für dich!“ Drei Euro möchte er pro Anruf haben.

Was sich auf den ersten Blick wie eine verrückte Idee liest, könnte vielen Menschen helfen. Denn es gibt einige Menschen, die nur sehr ungerne bei fremden Personen anrufen. Für die könnte ein solches Angebot sehr verlockend sein. Ob der Mann viele Anfragen auf seine Anzeige bekommen hat, ist leider nicht bekannt. In den Kommentaren bei „kleinanzeigenfails“ kommt seine Anzeige auf jeden Fall sehr gut an.