Ebay Kleinanzeigen: Vorsicht vor diesen Angeboten – sonst wird es übelst teuer

Was für eine miese Masche bei Ebay Kleinanzeigen! Dass sich im beliebten Shopping-Portal hier und da Mieslinge tummeln, die nach Opfern suchen, um sich zu bereichern, ist leider nicht neu (hier mehr). Doch wie kreativ Kriminelle sein können, zeigen sie immer wieder. Nur blöd, dass sie diese Kreativität zum falschen Zweck einsetzen.

Jetzt ist auf Ebay Kleinanzeigen eine neue Betrugsmasche im Umlauf. Und die hat es in sich, denn für Opfer kann es richtig teuer werden. Derzeit sind nämlich vermehrt Fritzboxen zu kaufen. Doch, Pustekuchen!

Ebay Kleinanzeigen: Vorsicht vor diesen Angeboten – sonst wird es sehr teuer

Wie „heise online“ berichtet, nutzen die Betrüger offenbar Zugangsdaten, die sie via Phishing an sich gerissen haben. So können sie in den gekaperten Nutzerkonten aus anderen Angeboten kopierte Angebotstexte und Bilder einstellen. Fatal: Solche Anzeigen sehen auf den ersten Blick seriös aus.

Interessierten Käufern tischen sie dann erfundene Geschichten auf, um ungesicherte Zahlungen vorzubereiten. Als Klassiker gilt die kostenlose Zahlung via Paypal und der „An Freunde senden“-Option. Zwar zahlen dann die Parteien keinerlei Gebühr. Dafür fehlt dann aber auch der Käuferschutz – und das Geld ist für immer futsch!

Betrüger locken mit Spott-Preise für teure Hardware

Immerhin scheint Ebay Kleinanzeigen solche gekaperten Konten immer öfter zu erkennen und zu sperren. Doch nicht immer gelingt das rechtzeitig vor dem „Kauf“. Betrüger stellen oft eine günstige Fritzbox 6690 Cable mit Wi-Fi 6 ein. Neu kostet sie mehr als 250 Euro, und das wäre noch ein günstiger Preis. Niemand bietet solche Hardware in neuwertigem Zustand für läppische 65 Euro an.

Ein weiterer Tipp: Niemals an Fremde via Paypals „An Freunde senden“-Funktion Geld schicken. Denn dann ist der Käuferschutz weg, man bleibt auf dem finanziellen Schaden sitzen. Außerdem solltest du misstrauisch werden, wenn der Verkäufer versucht, Druck aufzubauen, dass man sich schnell bei einem Dienst anmelden müsse, um etwas zu klären. Dahinter verbergen sich bereits schon oft Phishing-Versuche.