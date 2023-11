DPD streicht klammheimlich beliebten Service – DARAUF müssen Kunden jetzt verzichten

Kundenaufstand! Der Paketdienstleister DPD hat einfach so einen Service verabschiedet. Eine Versand-Option entfällt ab sofort.

DPD verkauft das allerdings als Anpassung an die Kundenbedürfnisse und verspricht sich davon eine bessere Umwelt-Bilanz.

DPD streicht Zustelloption

Und zwar geht es um den Expressversand – einer beliebten Option für Kunden, die ihre Pakete gerne möglichst schnell erhalten oder versenden möchten. Bisher gab es immer die Möglichkeit, eine Zustellung bis 10 Uhr, 12 Uhr oder bis 18 Uhr auszuwählen. Außerdem gibt es noch die 12-Uhr-Zustellung am Samstag.

Eine der vier Optionen hat DPD jetzt aber gestrichen. Und zwar können Kunden ihre Pakete ab sofort nur noch zur Mittagszeit oder abends empfangen. Eine Zustellung bis 10 Uhr morgens ist nicht mehr drin.

Buchungen sprechen für sich

Auf der Webseite des Unternehmens ist die frühe Zustellungsoption nicht einmal mehr zu sehen, geschweige denn ein Hinweis über ihr Fehlen. Daher dürfte es sich wohl um eine dauerhafte Änderung handeln. Gegenüber dem „Logistik Watchblog“ hat der Versanddienstleister Stellung bezogen.

„Wir haben uns (…) entschlossen, unser Express-Angebot noch stärker an den tatsächlichen Kundenbedürfnissen auszurichten“, so ein DPD-Sprecher. Offenbar erfreute sich die 10-Uhr-Zustellung nicht mehr so großer Nachfrage wie zuvor. Daher die Entscheidung, diese zu streichen. Zudem könne DPD so mehr CO2 einsparen, wie das Unternehmen betont.

