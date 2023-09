dm und Rossmann: Dieses Produkt wird in Drogerien am häufigsten gestohlen

Das Angebot bei dm und Rossmann umfasst schon lange nicht mehr nur Drogerie-Artikel – auch Lebensmittel, Mode-Accessoires und Deko-Gegenstände sind bei dm und Rossmann im Sortiment verteten.

Das macht die Auswahl nicht nur für rechtschaffende Kunden, sondern auch für Langfinger besonders groß. Trotzdem werden bestimmte Artikel häufiger heimlich eingesteckt, als andere.

dm und Rossmann: Langfinger stecken gerne diese Produkte ein

Obwohl dm und Rossmann immer wieder Angebote oder Preis-Aktionen für Kunden im Programm haben, sind manchen die Produkte immer noch zu teuer. Egal, ob Menschen sich einige Sachen vielleicht schlichtweg nicht leisten können oder sich nicht leisten wollen – im Endeffekt werden bei den Drogerie-Einzelhändlern immer die gleichen Dinge geklaut.

Laut „Merkur“ wandert einer der teuersten Artikel, die es bei dm und Rossmann überhaupt gibt, regelmäßig unbezahlt in die Einkaufstasche: das Parfüm. Während Deos für ein paar Euro zu haben sind, liegen Düfte bekannter Marken oder von Promis wie Christina Aguilera oder Naomi Campbell meist bei um die 20 Euro. Doch auch Kosmetikartikel von Firmen wie Maybelline oder Catrice haben Produkte im Regal, die mehr kosten als ein normaler Lippenstift. Auch Kosmetik-Accessoires wie Pinsel oder Schwämme können im Luxus-Segment liegen (zum Beispiel von Real Techniques) und gehen bei dm und Rossmann für über 10 Euro über die Ladentheke – und werden dementsprechend auch oft geklaut.

+++ dm ruft Hygieneartikel zurück – er ist alles andere als hygienisch +++

Als Diebstahlschutz werden die oben genannten Produkte oft schon hinter verschlossenen Glastüren angeboten, ein Mitarbeiter muss sie auf Kundennachfrage herausholen und bringt sie dann meist direkt an die Kasse. Ein lästiges Vorgehen, das auch immer mehr Alltagsgegenstände für wenige Euros trifft.

Mehr Themen:

So werden in dm-Filialen in Hamburg und München auch Produkte wie Shampoo, Zahnpasta und Cremes geklaut und entsprechend gesichert – mehr dazu kannst du in diesem Artikel lesen.