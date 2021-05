dm und Rossmann: Achtung! Öko-TEST warnt vor Alltagsprodukt

Schlechte Nachricht für die Kunden von dm und Rossmann!

Eine neue Untersuchung von Öko-TEST zeigt nun, dass bei beiden Drogeriehändlern dm und Rossmann ausgerechnet ein Alltagsprodukt schlecht abschneidet, welches viele Menschen täglich verwenden.

dm und Rossmann: ÖKO-TEST nimmt Kontaktlinsen unter die Lupe. (Symbolbild) Foto: IMAGO / biky / Beautiful Sports / osnapix (Fotomontage DERWESTEN)

dm und Rossmann: Öko-TEST warnt vor DIESEM Alltagsprodukt

Viele Pflege- und Gesundheitsartikel, die in der Apotheke meist relativ teuer sind, erhält man unter den Eigenmarken bei dm und Rossmann zu einem günstigen Preis – so zum Beispiel auch Kontaktlinsen.

In der neuen Ausgabe von Öko-TEST wurden nun insgesamt 16 Kontaktlinsen verschiedener Hersteller untersucht, darunter neun Produkte aus Silikon-Hydrogel und sieben weitere aus Hydrogel.

--------------------

Das ist dm:

betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland

weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

--------------------

Die Monatslinsen aus Silikon-Hydrogel von dm und Rossmann schneiden bei der Untersuchung mit der Testbewertung „gut“ ab. Darunter zählen von dm die Linsen „Visiomax Silikon-Hydrogel“ und von Rossmann die „Best View Premium Silikon-Hydrogel“, die beide in Sachen Sauerstoffdurchlässigkeit punkten.

dm und Rossmann: ÖKO-TEST untersucht 16 Kontaktlinsen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / photothek

Der Test zeigte jedoch auch, dass die Silikon-Hydrogel-Linsen grundsätzlich bei allen Herstellern besser abschneiden als die reinen Hydrogel-Linsen. Für diese hagelte es vor allem bei dm und Rossmann ordentlich Kritik.

Dm und Rossmann: ÖKO-TEST warnt vor diesen Monatslinsen

Bei den Hydrogen-Linsen kritisiert das Labor von ÖKO-TEST neben dem abweichenden Durchmesser der Monatslinsen auch die deutlichen Mängel bei der Sauerstoffdurchlässigkeit. Zweiteres könnte sogar dafür sorgen, dass langfristige Schäden im Auge entstehen.

--------------------

Dm ging hier mit den Produkten „Visiomax Monats Kontaktlinse“ und „Eyelike Monatskontaktlinsen“ ins Rennen, die beide mit der Gesamtbewertung „mangelhaft“ abschnitten.

Bei dem Produkt „Best View Weiche Monatslinsen“ von Rossmann reichte es immerhin noch für die Gesamtnote „ausreichend“. (mkx)

