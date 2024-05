dm in Gefahr: Drogerie-Markt im großen Stil angegriffen

Dm oder Rossmann? Bei den meisten Kunden geht bei dieser Frage die Meinung gewaltig auseinander. Während die einen das Sortiment und die Filialen-Gestaltung der einen Drogeriekette präferieren, kaufen die anderen ausschließlich bei der Konkurrenz ein. Während sich beide hinsichtlich Preis und Qualität eigentlich nichts tun, geht der Rivalitätskampf nun allerdings in die nächste Runde und könnte dm in Gefahr bringen. Das müssen Kunden unbedingt wissen.

dm in Gefahr: Konkurrent sagt der Kette den Kampf an

Nicht nur im Lebensmittelhandel, sondern auch bei den Drogerieketten macht sich die Zunahme des Online-Handels bemerkbar. Kunden können sich bei dm und Co. ihre Lieblingsprodukte im Internet anschauen und per Mausklick bequem nach Hause liefern lassen. Alternativ können Kosmetika, Reinigungsmittel und Co. online bestellt und wenige Stunden später in der Filiale abgeholt werden. Rossmann geht allerdings ganz entgegen dieser Entwicklung in die Offensive und plant 253 neue Filialen in Betrieb zu nehmen, wie „CHIP.de“ zuletzt berichtete.

Die Drogeriekette plant allerdings nicht nur eine Investition in neue Filialen, sondern steckt eine stolze Summe in Höhe von 80 Millionen Euro in die Modernisierung der alten Filialen. „Diese Investitionssumme ist ein klares Bekenntnis zum stationären Handel und zeigt, dass Rossmann sich gegen die Konkurrenz von DM und Müller weiterhin behaupten möchte“, heißt es in dem Bericht von „CHIP.de“ weiter.

Bringt die Rossmann-Expansion dm in Gefahr? Fest steht zumindest: Die Eröffnungen der neuen Filialen sind nicht nur in Deutschland geplant, sondern sollen vor allem im Ausland Fuß fassen. Wie der Konkurrent auf diesen Schachzug reagiert und ob dm gegebenenfalls mit ähnlichen Maßnahmen nachzieht, bleibt abzuwarten.