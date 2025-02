Nach Veganuary – dm wirbt für neuen Aktionsmonat

Neuer Monat, neue Aktion bei dm. Seit einigen Jahren nehmen immer mehr Menschen auf der Welt am „Veganuary“ teil. Was als einzelne persönliche Entscheidung begann, ist mittlerweile zu einer Bewegung geworden. Immer mehr Konzerne wie Rewe, Lidl, Edeka und Penny, aber auch zahlreiche Restaurants oder Drogeriemarktketten wie Rossmann und dm beteiligen sich an diesem Aktionsmonat.

Nun ist der Januar vorbei – bei dm aber soll es das noch nicht gewesen sein mit den besonderen Aktionen. Was die Kunden der größten Drogeriemarktkette Deutschlands nun erwartet, erfährst du hier.

dm wirbt für mehr Fairness im Handel

Nach dem besonderen Augenmerk auf veganer Ernährung legt dm den ganzen Februar über nun den Fokus auf fairen Handel. „Der Februar wird zum Fairbruary: Zusammen mit Fairtrade Deutschland macht dmBio im Februar auf die Bedeutung von Fairtrade-Produkten aufmerksam“, heißt es dazu in einer Mitteilung von dm.

Kunden werden dazu auf der Webseite sowie in der App und auf dem Instagram-Kanal des Unternehmens über Fairtrade aufgeklärt. Zudem werden die Fairtrade-Produkte bei dm in diesen vier Wochen prominent hervorgehoben. „Derzeit tragen rund 40 dmBio-Produkte wie Schokolade, Kaffee, Tee, Zucker und Müslis das entsprechende Siegel“, heißt es in der Mitteilung zu diesem besonderen Aktionsmonat weiter.

Erst im vergangenen Jahr feierte man bei dmBio die Auszeichnung für „herausragendes Engagement für den fairen Handel“ in der Kategorie „Wirtschaft“. Die Ehrung mit dem „Fairtrade Award“ würdigte unter anderem ein gemeinsames Projekt von dm und Fairtrade Deutschland. Zusammen setzte man sich für ein besseres Leben von Bio-Kakaobauern im westafrikanischen Sierra Leone ein.