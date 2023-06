Bei manchen Produkten lohnt es sich, die Brille auszupacken. Das lohnt sich, um nicht nur den Preis oder die Inhaltsstoffe lesen zu können. Denn wie eine dm-Kundin mit Erschrecken nun feststellen musste, können auf der Verpackung auch wichtige Verzehr-Hinweise stehen.

Ewig hatte sie den Hinweis übersehen und das Produkt falsch eingenommen. Nun wendet sie sich mit einem Hilferuf an dm.

dm-Kundin entdeckt plötzlich wichtig Hinweis

Im zugegeben sehr klein Gedruckten steht bei der 400-Gramm-Packung der Bio-Leinsamen nämlich ein wichtiger Hinweis auf der Vorderseite: „Nur zum Kochen und Backen verwenden. Nicht roh verzehren!“ Die Zeilen lassen der Frau keine Ruhe und sie fragt verunsichert nochmal auf der Facebook-Seite bei der Drogerie nach: „Gerade erst ist mir dies hier aufgefallen. Sollte man den Leinsamen nun echt nicht im Original-Kaufzustand ins morgendliche Müsli machen?“

Das dm-Team antwortet zeitnah und erklärt: „In einer neuen Verordnung, die zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber Höchstgehalte von Blausäure in Leinsamen bestimmt und in diesem Zusammenhang einen verpflichtenden Verwendungshinweis für alle Marktteilnehmer festgelegt.“ Zudem gibt der Drogeriemarkt die wichtige Erklärung, wieso vom rohen Verzehr der geschroteten Leinsamen abgeraten wird.

„Blausäure tritt von Natur aus in zahlreichen Pflanzen und deren Samen auf, so zum Beispiel auch in Leinsamen. Sie liegt dort gebunden in Form von sogenannten cyanogenen Glykosiden vor. Beim Verdauen werden die cyanogene Glykoside durch körpereigene Enzyme zersetzt und in Blausäure umgewandelt. Diverse Studien zeigen, dass durch die Erhitzung der Leinsaat ihre natürlich vorkommenden cyanogene Glykoside deutlich reduziert werden.“

SO viel roher Leinsamen ist erlaubt

Wer bislang ebenfalls den Hinweis immer überlesen und sich regelmäßig ungekochten Leinsamen in seine Mahlzeit gepackt hat, muss nicht direkt in Panik geraten. Denn wie so oft kommt es auf die Menge an. Grundsätzlich ist der Körper in der Lage, die freigesetzte Blausäure in einen ungiftigen Stoff umzuwandeln und anschließend auszuscheiden. Gesundheitsgefährdend wird es erst, wenn es zu einer zu hohen Konzentration von Blausäure kommt, welche der Körper nicht mehr abbauen kann.

In einer Studie hat das Bundesinstitut für Risikobewertung deshalb untersucht, ab wann es gefährlich wird und welche Menge noch erlaubt ist. Das Ergebnis lautete, dass 75 Milligramm Blausäure pro Kilogramm Körpergewicht unbedenklich sind. Ein gesunder Erwachsener sollte demnach nicht mehr als 15 Gramm Leinsamen pro Mahlzeit zu sich nehmen. Dabei handelt es sich zwar nur um eine Schätzung, doch wer sich an diese Empfehlung hält, sollte keine gesundheitlichen Auswirkungen zu befürchten haben.