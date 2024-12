dm plant großen Coup – darauf können sich Kunden freuen

Ob Shampoo, Lebensmittel, Drogerieartikel oder Deko – viele Menschen strömen täglich zu dm. Schließlich bietet der Laden alles Mögliche an, doch ein Blick über den Tellerrand in die USA zeigt schnell – in deutschen Märkten gibt es längst nicht alles.

Doch gerade ein Trend soll Berichten zufolge langsam auch nach Deutschland überschwappen. Gibt es bald auch bei Rewe, dm & Co. Medikamente wie in der Apotheke?

dm: Zukunft in der Gesundheitsbranche?

Nachdem wir bereits bei Rewe und dm nachgehakt hatten und zahlreiche Antworten erhielten (>> wir berichteten), hat der Drogeriemarkt nun endlich das Schweigen gebrochen und verrät neue Details zu seinen ehrgeizigen Plänen im Gesundheitsbereich.

Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, möchte die Drogerie-Kette seine Aktivitäten im Versandhandel mit frei verkäuflichen Arzneimitteln weiter ausbauen und den Apothekenmarkt aufmischen. Das Unternehmen hat schon in der Vergangenheit erste Schritte in diese Richtung unternommen, doch jetzt werden die Pläne konkret. „Wir haben die Voraussetzungen für eine dm-Online-Apotheke geschaffen“, erklärt Sebastian Bayer, Geschäftsführer Marketing- und Einkauf bei dm.

Für diesen Schritt hat das Unternehmen eine Gesellschaft in Tschechien gegründet, und der Standort wurde nicht zufällig gewählt: In Tschechien gelten günstige regulatorische Bedingungen, die den Versand von OTC-Arzneimitteln nach Deutschland ermöglichen. Das Versandangebot wird sich zunächst auf den deutschen Markt konzentrieren.

dm: Starttermin und Palette – vieles ist ungewiss

Und aktuell führt dm Gespräche mit Herstellern und Lieferanten von rezeptfreien Arzneimitteln – darunter auch innovative Start-ups. Doch noch ist vieles im Dunkeln: Der genaue Standort der neuen Gesellschaft, der Starttermin sowie die geplante Produktpalette und Preisgestaltung wurden noch nicht bekanntgegeben. Sicher scheint jedoch, dass dm keine verschreibungspflichtigen Medikamente vertreiben wird.

