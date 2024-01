DHL-Kunde bestellt Handball-Ticket – als der Zusteller klingelt, kann er seinen Augen kaum trauen

Er wollte doch nur ein Handball-Ticket – und konnte nicht glauben, was ihm der DHL-Bote in die Hand drückte…

Vom 10. bis zum 28. Januar 2024 findet in Deutschland die Handball-EM statt. Die deutsche Mannschaft gehört zum erweiterten Kreis der Favoriten auf den Titel vor heimischer Kulisse. Der Fan, um den es in dieser Geschichte geht, hat sich bereits Tickets für vier Livespiele des internationalen Großturniers gesichert – verliert dabei aber nicht den normalen Ligabetrieb aus den Augen.

Drei Wochen nach Turnierende will er seine Rhein-Neckar-Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt unterstützen. Er bestellte sein Ticket, wartete auf die Zustellung – und erlebte schlussendlich eine heftige Überraschung.

DHL-Kunde bestellt Handball-Ticket

Denn als der DHL-Bote bei ihm klingelte, stand er mit einem riesigen Paket vor der Tür. „Komisch“, dachte sich der Fan wohl, „außer dem Ticket habe ich doch gar nichts bestellt“. Hatte er auch nicht. Denn alles, was in dem großen Paket lag, war seine Handball-Eintrittskarte. Ein Ticket, das wohlgemerkt auch locker in einen Briefumschlag gepasst hätte.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für den DHL-Kunden und Handball-Fan absolut unverständlich. „Wir sollen ja alle total umweltfreundlich sein und die DHL so… „, schreibt er auf X (ehemals Twitter) und postet ein Foto von Ticket und Paket. Ob jetzt DHL oder Ticketanbieter Eventim für die Verpackung verantwortlich war, ist unklar.

Verwirrung bei Paketgrößen

Paketdienstleister wie DHL haben feste Regeln, was Paketgrößen angeht. Nicht alle Regelungen sind für Kunden allerdings auf den ersten Blick schlüssig. Ein Kunde war beispielsweise mehr als irritiert, als ihm mitgeteilt wurde, die maximale Paketgröße liege bei 120 x 60 x 60 Zentimetern – doch im Paketshop konnte er keine derartige Verpackung finden.

Wie sich das Missverständnis am Ende aufklärte, kannst du hier nachlesen <<