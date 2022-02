DHL: Wirbel um Paket-Größen! Diese Regel macht Kunden stutzig

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Diese Informationen werden für einige Kunden von DHL vermutlich sehr hilfreich sein.

Schließlich stehen viele Menschen immer wieder vor der Aufgabe, ein Paket bei DHL aufzugeben. Ganz egal ob man ein Geschenk an seine Freunde und Verwandte schickt, ob man als Händler eine Ware an den Kunden sendet oder ob man als Kunde eine solche Ware wieder an den Händler retourniert – das Versenden von Paketen ist für viele Menschen zum Alltag geworden.

DHL: Wie groß darf ein Paket sein?

Eine wichtige Frage ist dabei immer wieder: Wie groß darf ein Paket maximal sein? Diesbezüglich hat DHL ganz genaue Vorgaben. Diese liegen bei 120 x 60 x 60 Zentimeter. Wenn ein Paket diese Maße überschreitet, gilt es als Sperrgut. Ein solches Sperrgut stellt den Paketdienst vor größere Herausforderungen und verlangt dementsprechend höhere Versandgebühren. So weit, so unkompliziert.

Ein Kunde aus Magdeburg machte zuletzt jedoch eine Entdeckung, die ihn stutzig zurückließ. Auf der Facebook-Seite von DHL schreibt er: „Nun verhält es sich so, dass es – zumindest in Magdeburg – keinen einzigen DHL-Shop gibt, der Versandkartons dieser Größe verkauft. Nach Aussage der örtlichen Hauptpostfiliale sei das noch nie der Fall gewesen.“

DHL-Kunde ist irritiert

Und weiter: „Nach Aussage der Mitarbeiterin Eurer Service-Hotline sollte solch ein Versandkarton aber in den meisten DHL-Shops zu erwerben sein. Sieben Shops in Magdeburg verneinen das.“

Daher stellt sich für den Kunden die Frage: „Wo ist die Logik, einen Service zum Versand von 120x60x60 cm anzubieten, dem potenziellen Kunden aber nicht entsprechendes Versandmaterial zur Verfügung zu stellen? Das erschließt sich mir nicht.“

DHL reagiert

Die Antwort von DHL: „Die Verpackungen, die wir zum Kauf anbieten, gehören zu den meist genutzten Paketgrößen. Nur sehr wenige Sendungen erreichen genau die Abmessungen von 120 x 60 x 60 cm. Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht für jede Sendungsgröße die passende Verpackung anbieten können.“

Heißt für die Kunden: Wer ein Paket in den maximal erlaubten Maßen verschicken will, muss eine eigene Verpackung nutzen.