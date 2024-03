DHL: Miese Masche im Umlauf! Diese Mail musst du sofort löschen

Wer sich gegen das Getümmel in der Stadt entscheidet und stattdessen auf Online-Shopping umgestiegen ist, der sitzt nicht selten gespannt vor der Haustür und wartet darauf, dass DHL und Co. endlich klingeln. Sollte ein Paket mal nicht wie geplant ankommen, wird prompt die Sendungsverfolgung angeschmissen und zack – da kann binnen weniger Klicks das Paket geortet werden.

Kurzum: In allen Bereichen steigen Unternehmen auf digitale Alternative um, doch das bringt auch einige Risiken für die Kunden mit sich. Wer diese DHL-Mail erhält, sollte schleunigst reagieren, denn bei diesem Anliegen haben meist fiese Betrüger ihre Finger mit im Spiel.

Immer wieder verirren sich Nachrichten im Postfach, die auf den ersten Blick seriös und wichtig scheinen, bei genauerer Betrachtung allerdings Zweifel hegen. Kommt diese Nachricht wirklich vom DHL-Zusteller oder ist das eine Betrugsfalle? Diese Anzeichen machen deutlich: Von dieser Nachricht solltest du lieber die Finger lassen.

DHL-Kunden in Falle gelockt

„Ihre Lieferung ist heute!“ Mit dieser Betreffzeile wollen die Betrüger die DHL-Kunden hinter dem Ofen hervorlocken. Wer allerdings aufmerksam ist, bei dem sollte schon nach den ersten paar Sätzen der Phishing-Alarm schrillen. In der Mail, die oben links sogar das DHL-Logo beinhaltet und dadurch auf den ersten Blick tatsächlich echt wirkt, geht es darum, dass DHL für die eintreffende Lieferung eine „Zustellunterschrift“ benötigt, wie das Portal „Watson“ zuletzt berichtete.

Um zwischen verschiedenen Zustelloptionen wählen zu können, sollen DHL-Kunden auf einen integrierten Link klicken, doch genau an dieser Stelle schnappt die Falle auch schon zu. Durchschaut man den Betrug nämlich nicht sofort, wird man auf eine externe Seite weitergeleitet, über die die Betrüger versuchen, persönliche Daten abzugreifen.

Grundsätzlich gilt: Sobald sich leicht identifizierbare Rechtschreibfehler in der Nachricht befinden oder auf eine unpersönliche Anrede zurückgegriffen wird, ist Vorsicht geboten. DHL-Kunden, die solch eine Phishing-Mail erhalten, sollten diese bestenfalls ungeöffnet in den Papierkorb verschieben und unter keinen Umständen sensible Informationen über sich preisgeben.