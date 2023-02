DHL: Zusätzliche Zollgebühren? Bekommst du diese Nachricht, solltest du nur eines tun

Dass es mal länger dauert, bis ein Paket per DHL-Versand bei einem ankommt – das kennt jeder. Da muss man nicht direkt misstrauisch werden. Doch wenn dann plötzlich eine Nachricht erscheint, in der von Versandproblemen die Rede ist, wird man doch zumindest stutzig.

So erging es zuletzt einigen DHL-Kunden, die plötzlich eine SMS mit einem Warnhinweis zugeschickt bekamen. Was hat es damit auf sich? Und was sollte ich als Empfänger tun?

DHL: SMS meldet Versandprobleme bei Paket

Der Wortlaut der SMS: „DHL : Ihr paket hat ein versandproblem, bitte aktualisieren sie die lieferung auf unserer website : https://paketverfolgen-de.help“. Beim Klick auf den Link wird dann etwas von zusätzlichen Zollgebühren gefaselt. Doch die konsequente Kleinschreibung und die ungewöhnliche URL sollten eigentlich jedem Kunden klar machen: Hier lauert eine dreiste Betrugsmasche!

Und abgesehen von der stümperhaften SMS haben sich die Betrüger zumindest ein bisschen Mühe gegeben, glaubwürdig zu erscheinen. Öffnet man den Link, erscheint eine Website, auf der am oberen Bildrand das originale DHL-Logo zu sehen ist – und auch Symbole und Schriftart ähneln sehr der tatsächlichen Website.

Hinter SMS steckt dreiste Betrugsmasche

Dort versuchen die Betrüger, dich zu einer angeblichen Zollgebühren-Nachzahlung in Höhe von 3,99 Euro zu überreden. Dafür soll man seine Kreditkartendaten eintragen oder gar eine Verbindung zu Apple Pay herstellen, berichtet das Portal „Mimikama“. Lass von all dem die Finger!

Wie gesagt: Wenn du bereits bei der lächerlichen SMS den Betrug durchschaust und den Link gar nicht erst anklickst, musst du dir keine weiteren Sorgen machen. SMS einfach löschen oder ignorieren – und gut ist.