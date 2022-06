DHL: Wirbel um Packstationen – Kunden verzweifeln

Wirbel um die Packstationen von DHL!

Eigentlich sollen die DHL-Packstationen eine Hilfe bei der Zustellung darstellen. Weil Paketdienste immer mehr Aufträge erhalten und die Filialen aus allen Nähten platzen, bieten Packstationen eine zusätzliche Möglichkeit zur Paketaufbewahrung. Wenn Kunden zum Zeitpunkt der Zustellung nicht zuhause sind, können die Pakete in den Packstationen für sie hinterlegt werden. Die Kunden haben dann die Möglichkeit, die Pakete rund um die Uhr dort abzuholen.

DHL: Probleme mit Packstationen

Klingt zunächst praktisch – doch immer wieder kommt es dabei zu Problemen. Auf der Facebook-Seite von DHL gab es zuletzt mehrere Beschwerden von Kunden, die ratlos vor den Packstationen standen und nicht an ihre Pakete kamen.

Besonders ärgerlich: Manche Kunden wollten sich in Postfilialen erkundigen, wie sie die Packstationen bedienen sollen. Doch von den Mitarbeitern bekamen sie meist nicht mehr als ein Achselzucken.

So schildert ein Kunde sein Erlebnis als besonders frustrierend: Er kam mit der Packstation nicht zurecht und fuhr daraufhin in eine Filiale. Die Mitarbeiterin dort konnte ihm nicht helfen und verwies auf Mitarbeiter einer Rewe-Filiale, in der die Packstation sich befinden sollte. Auch bei Rewe wusste niemand weiter. Und so recherchierte der Kunde bei Google – was ebenfalls nicht viel brachte.

Als er erneut in die Postfiliale ging und die Mitarbeiter bat, man möge ihm einfach nur erklären, wie er an sein Paket kommt, eskalierte die Situation. Denn niemand konnte ihm helfen. „Wenn DHL solche Packstationen aufbaut, dann müssen die Mitarbeiter doch wissen, wie sowas funktioniert“, schimpft er.

Das rät DHL

Andere Kunden können ähnliches berichten. „Diese Scherereien mit den Packstationen hatte ich auch schon. Niemand ist vor Ort, der einem diese gelben Ungetüme erklären kann“, schreibt ein Kunde: „Und wenn man irgendwann weiß, was zu tun ist, funktioniert es nicht, weil der Apparat einen Fehler aufweist.“

DHL bittet alle Kunden, sie mögen sich in solchen Fällen mit der Sendungsnummer im Facebook-Chat an das Unternehmen wenden. Dort könne ihnen geholfen werden.