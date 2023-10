DHL, Deutsche Post und Co: Neue Regel bei Zustellung – wer nicht aufpasst, muss zahlen

Schilderwald Deutschland! Die bunten Verkehrsschildchen haben wir natürlich alle in der Fahrschule gepaukt. Und doch gibt es manche, die man in der echten Welt noch nie gesehen hat, oder neue, die nachträglich eingeführt werden. Das neuste betrifft auch Unternehmen wie DHL und die Deutsche Post.

Die neuste Idee der Bundesregierung beschäftigt sich mit einer Vereinfachung für den Lieferverkehr. Fahrern von DHL, Deutsche Post und Co. soll so die Arbeit erleichtert werden. Und die Bürger müssen sich einmal mehr in Acht nehmen.

DHL und Deutsche Post: Neues Schild soll helfen

„Das Schild sollten sich alle Autofahrerinnen und Autofahrer merken“ – so kündigt es die Bundesregierung auf Instagram an. Gemeint ist das neue Verkehrsschild „Ladezone“. Es ist Teil einer Reihe von Änderungen, die im Verkehrsrecht beschlossen wurden.

++ Frau traut ihren Augen kaum, als der Postbote DAS bringt ++

Das neue Schild sei deshalb notwendig geworden, weil sich „die derzeit bestehenden unterschiedlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Zonen zum Be- und Entladen“ sich in der Praxis nicht vollumfänglich bewährt hätten.

Ein Ziel hat das neue Schild: Besonders das Halten und Parken in zweiter Reihe beispielsweise von Paketwagen von DHL oder Deutsche Post soll so nun eleganter gelöst werden.

Probleme durch parkende Laster

Denn dadurch war gerade in Städten immer wieder der Verkehr gestört, weil andere Verkehrsteilnehmer so nicht vorwärts kamen. Das neue Schild soll also nicht nur den Transportfahrern helfen, sondern auch für mehr Verkehrsfluss sorgen.

Weitere Nachrichten für dich:

Wann das neue Schild offiziell auf den Straßen der Republik zu finden ist, ist noch nicht klar. Allerdings soll es wohl noch in diesem Jahr so weit sein, wie mehrere Medien berichten.

DHL und Deutsche Post: Autofahrer aufgepasst

Vorsicht ist allerdings für alle anderen Autofahrer geboten. Denn in den Ladezonen herrscht für andere Kraftfahrzeuge selbstverständlich Park- und Halteverbot. Wer sich nicht dran hält, muss blechen. Nur wie viel, das steht noch nicht fest.