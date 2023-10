Die Deutsche Post und der Paketdienstleister DHL sorgen bei Kunden oft für Ärger und Aufregung – sei es wegen verloren gegangener Sendungen oder heftigen Verspätungen von Briefen oder Paketen. Ein Postbote der Deutschen Post fiel jetzt aber durch eine rührende Aktion auf, die ihm seine Kundin wohl niemals vergessen wird.

Deutsche Post: Frau mit Hilferuf

Als Briefträger der Deutschen Post hat man in der Regel über Jahre Stammgebiete, lernt die Empfänger der Briefe besonders gut kennen. Ob ein Postbote deshalb so schnell reagieren konnte, als eine Frau in Nachterstedt (Sachsen-Anhalt) einen Hilferuf im Netz teilte?

Wie „Bild“ berichtet, war Annika Hohmann letzte Woche Freitag auf verzweifelter Suche nach ihrer Katze Blue. Der Siamkater war am Vorabend nicht nach Hause gekommen, weshalb die 37-Jährige einen Suchaufruf in den Sozialen Netzwerken startete.

„Er ist sehr zutraulich und schaut gerne auch mal in fremde Häuser oder Schuppen“, so Hohmann mit der Bitte an die Anwohner, auch in den eigenen Räumlichkeiten nach dem Tier zu schauen. Auch Postbote Manuel Stams sah den Aufruf – und konnte so direkt handeln, als ihm Blue bei seiner Arbeit über den Weg lief.

Deutsche Post: Bote wird zum Retter

Der Deutsche Post-Mitarbeiter fackelte nicht lange, als er den Kater mit dem hellen Fell und den stechend blauen Augen über die Straße schleichen sah. „So leicht hat er sich nicht einfangen lassen“, erzählt Stams gegenüber „Bild“. Doch schließlich gelang es dem 41-Jährigen, das Tier zu packen und in eine Box mit Briefen und Prospekten zu setzen.

„Ganz kurz durfte er mitfahren“, so der Briefträger, bevor er Blue sicher wieder an dessen Frauchen „zustellen“ konnte. Annika Hohmann ist sich seitdem sicher: „Wir haben den besten Postboten der Welt!“ Und auch Kater Blue hat den Ausflug zur Deutschen Post gut überstanden. Er sei mittlerweile auch wieder in der Nachbarschaft unterwegs – allerdings jetzt mit einem Tracker.