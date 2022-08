DHL: Neue App sorgt für Kundenfrust – „Kann doch einfach nicht wahr sein“

Die Packstationen des Versanddienstleisters DHL sollen den Kunden das Leben leichter machen – schließlich fällt durch sie das nervige Warten auf den DHL-Boten oder die Abholung des erwarteten Paketes beim Nachbarn oder an irgendwelchen dubiosen Orten weg.

Schwierig wird es allerdings, wenn die Technik zum Öffnen der eigenen Packstation streikt – wie bei einer Kundin, die von der dazugehörigen App zur Verzweiflung getrieben wird.

DHL: Kundin will Packstation nutzen und wird immer wieder enttäuscht

Auf Facebook macht die Frau ihrem DHL-Frust Luft, berichtet, dass die zur Packstation gehörige App ihr immer wieder eine Fehlermeldung anzeigt. „Das hat leider nicht geklappt. Es konnte keine Verbindung zur App-gesteuerten Packstation aufgebaut werden...bla bla bla“, gibt die Kundin ihr Problem wieder.

Sie habe demnach alles versucht, bis sie schließlich sogar die App neuinstallierte und das Gerät aus der App entfernte. „Nun musste ich einen neuen Aktivierungscode beantragen, der (warum auch immer) nur per Brief in den nächsten 2-5 Werktagen kommt“, beschreibt die Kundin das Dilemma. „Mein Paket liegt jetzt schon vier Tage in der Packstation und ich komme einfach nicht ran, weil mir kein QR-Code angezeigt wird. Kann doch einfach nicht wahr sein.“

Zusätzlich fragt sich die Frau, ob die betreffende Packstation überhaupt eine per App gesteuerte ist, da sie noch ein Display habe. In dem Fall benötigte sie aber einen Abhol- bzw. QR-Code zum Scannen, den sie aber aufgrund der App-Nutzung nicht hat.

DHL: So reagiert das Unternehmen auf das Problem

Auf Facebook bittet das Unternehmen die Kundin darum, auf den Brief mit dem neuen Aktivierungscode zu warten und vorsichtshalber die Lagerfrist ihres Paketes zu verlängern.

Gegenüber dieser Redaktion bedauert DHL das Problem, gibt an, dass der in der App individuell generierte Abholcode „zeitlich begrenzt sowie gerätegebunden und damit noch sicherer ist“.

Darüber hinaus funktioniere die Sendungsabholung am besten, „wenn das Gerät online ist, bzw. eine aktive Internetverbindung hat.“ Da manche Packstationen aber an Orten ohne oder nur mit schlechter Netzabdeckung stehen, sei es sinnvoll, den Packstation-Bereich in der DHL-App zu öffnen, wenn noch eine Interverbindung besteht. (kv)