Deutschland auf Platz 1: HIER gibt es das beste Eis in ganz Europa!

Viele verbinden den Sommer mit gutem und leckerem Eis! Ob nun Schoko, Vanille oder Erdbeere – gerade in der Sommerzeit gehört die cremig süße Leckerei für viele Menschen dazu. Geschmäcker sind aber hier bekanntlich ganz unterschiedlich.

Während die einen eher auf klassische Sorten stehen, probieren andere immer mal wieder besondere Kreationen aus. Dabei versuchen sich vor allem die Eis-Dielen gegenseitig auszustechen. Doch jetzt gibt es einen ganz klaren Sieger unter den Eis-Machern – und der kommt auch noch aus Deutschland!

Das beste Eis kommt aus Deutschland

Eine Eis-Diele im Harz konnte sich nämlich gegen harte Konkurrenz aus Frankreich, Italien und Belgien durchsetzen. Wie „MDR“ berichtet, gewann unter anderem Juniorchef Tiziano Santin aus dem Eiscafé Venezia an der Breiten Straße in Wernigerode die Eis-Europameisterschaft. Zusammen mit seinen Teamkollegen Stefano Lucchini und Federico Sacchet kreierte er für den „Gelato Europe Cup 2025“ unter anderem die Sorte Himbeer-Rosmarin und konnte so punkten.

+++Der „Eiskönig“ von Mallorca: Dieser Geheimtipp siegt im Test+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Unter dem Motto „Amazonia“ haben sie sich in mehreren Kategorien ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Eis-Konkurrenz geliefert. Nach dem Sieg kann der Gewinner gegenüber dem „MDR“ jedoch ganz nüchtern und stolz sagen: „Wir waren eigentlich geschmacklich die beste Mannschaft und die Eistorte war im Gegensatz zu den ganzen anderen Teams eindeutig die beste.“

Mehr News:

Mit diesem Sieg bei der Europameisterschaft hat sich der 23-Jährige mit dem deutschen Team für das Weltfinale im Januar 2026 qualifiziert. Kann sich da die kalte Leckereiaus Wernigerode geschmacklich gegen Konkurrenten aus der ganzen Welt durchsetzen? Das wird sich zeigen – genügend Fans hat die Eis-Diele im Harz aber schon. „Es ist das beste Eis, welches ich bis jetzt gegessen habe. Nicht umsonst ausgezeichnet als das beste Eis Europas“, sagt eine zufriedene Kundin.