Deutsche Post gibt wichtige Tipps zu Weihnachten – DAS sollten Kunden unbedingt beachten

Weihnachten steht vor der Tür und für die Deutsche Post wird es noch mehr zu tun geben, als in den Wochen und Monaten davor.

Für den Dezember und vor allem für die Weihnachtstage hat die Deutsche Post jetzt wichtige Tipps an die Kunden, die beachtet werden sollten.

Deutsche Post: Hochbetrieb vor Weihnachten

Schon vor Weihnachten herrscht bei der Deutschen Post Hochbetrieb. Grund dafür waren in den vergangenen Tagen und Wochen die Verkaufsaktionstage Black Friday und die Cyber Weeks. So stieg die Zahl der Paket- und Briefsendungen um mehr als 50 Prozent an zum Durchschnitt an den einzelnen Tagen.

Mit rund 10,7 Millionen Paketsendungen war der 30. November der bislang sendungsstärkste Tag des Jahres. Das sind für den Monat November zudem die höchsten Mengen, die jemals in den DHL-Paketzentren bearbeitet wurden.

Damit Pakete nicht nur möglichst schnell, sondern auch umweltfreundlich ankommen, bietet DHL als klimafreundlichster Paket- und Briefdienstleister die meisten Empfängerservices an. So können die Kunden Paketsendungen klimaneutral verschicken und mit dem neuen Service GoGreen Plus zudem immer klimaneutral ihre Sendungen empfangen. Damit Geschenke und Weihnachtspost sicher und pünktlich beim Empfänger ankommen, hat die Deutsche Post einige Empfehlungen.

Deutsche Post gibt wichtige Tipps zu Weihnachten

Diese zehn wichtigen Tipps hat die Deutsche Post an die Kunden für den Versand zu Weihnachten:

Pakete frühzeitig bestellen und versenden. Spätester Versandtermin für Pakete und Päckchen innerhalb Deutschlands ist Dienstag, der 20. Dezember 2022. Für Briefe und Postkarten ist der spätmögliche Einwurf Donnerstag, der 22. Dezember 2022 vor der Briefkastenleerung. Einen Ablageort oder den vereinbarten Nachbarn für den Paketempfang benennen oder das Paket direkt an eine der rund 11.000 DHL-Packstationen schicken lassen. Im Standortfinder finden Kunden schnell und einfach alle Standorte von Postfilialen, Paketshops, Packstationen und Briefkästen. So können dank des neuen Stoßzeitenanzeigers im Standortfinder längere Wartezeiten in Filialen vermieden werden. Für den Paketversand neben DHL-Paketshops und Filialen auch den kostenlosen und kontaktlosen Service an den bundesweit rund 11.000 DHL-Packstationen nutzen. Der Versand an der Packstation ist ohne vorherige Registrierung möglich. Zur Nutzung der Automaten ohne Bildschirm benötigen Kunden die Post und DHL-App. Pakete möglichst früh aus der Packstation oder der Filiale abholen. DHL informiert registrierte Kunden per E-Mail oder Push-Nachricht in der App, wenn ein Paket abholbereit in einer Filiale oder einem DHL-Paketshop liegt. Im Kundenkonto online oder in der Post und DHL-App kann die bevorzugte Zustelloption ausgewählt werden. Briefe und Pakete können dort frankiert werden. Die Paketmarke kann zuhause, an der Packstation, in Filialen und DHL-Paketshops oder auch über den QR-Code in der App beim Zusteller bzw. der Zustellerin ausgedruckt werden. Wer keine Briefmarke zur Hand hat, kann mit der Mobilen Briefmarke seine Post mit App und Stift frankieren. Die richtige Verpackung wählen. Wer seine Geschenke weihnachtlich verpackt verschicken möchte, kann die Winteredition der DHL-Packsets nutzen. Bargeld und Wertsachen als „Einschreiben Wert“ versenden und nicht in einfachen Standardbriefen, da der Bargeldversand in normalen Briefen nicht zulässig ist und die Deutsche Post bei Verlust nicht haftet. Nikolaus, Christkind und Weihnachtsmann einen Brief schreiben: In den sieben Weihnachtspostfilialen warten die fleißigen Helferlein auf Kinderwünsche. Wichtig ist, die eigene Adresse aufzuschreiben, damit jeder Brief beantwortet werden kann. Keine Briefmarken auf Päckchen kleben, sondern Päckchen in der Filiale, mit Päckchenmarken, online oder in der Post und DHL-App frankieren.

Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass Pakete spät ankommen könnten. Der Konzern wagte zuletzt eine Prognose. Im Weihnachtsgeschäft 2022 geht DHL von bis zu elf Millionen Sendungen an Spitzentagen aus. Im November und Dezember sind das bis zu 70 Prozent mehr Bestellungen als in den Monaten zuvor. Kunden, die auf ihre Pakete warten, müssen sich in Geduld üben.