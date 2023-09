Deutsche Post mit neuem „Urlaubsservice“ – Kunden schauen ganz genau hin

Noch ist das Angebot der Deutschen Post zu einem großen Teil analog. Der Briefträger kommt regelmäßig vorbei und schiebt die Post durch den Schlitz des Briefkastens. Doch wenn der Empfänger längere Zeit nicht zuhause ist, kann sich die Post im Briefkasten schon mal stapeln.

Wichtige Dokumente wie Rechnungen oder Verträge werden nicht gelesen, was ärgerliche Folgen haben kann. Bislang mussten deshalb im Urlaub oftmals Familienangehörige oder Nachbarn aushelfen und regelmäßig nach der Post schauen. Doch das hat nun ein Ende, denn die Deutsche Post bietet einen neuen Service an.

Deutsche Post führt „Postscan“ ein

Vor allem für Menschen, die beruflich viel unterwegs sind oder längere Zeit im Urlaub sind, bietet sich der neue Service der Deutschen Post an. Seit dem 1. August haben Kunden die Möglichkeit, ihre Post digital einsehen zu können. Der neue Service heißt Postscan und ihn gab es in ähnlicher Form bereits in der Vergangenheit unter dem Namen E-Postscan.

Doch die Nutzeroberfläche ist verbessert und der Preis ist deutlich günstiger. Anstatt 24,99 Euro müssen Nutzer nun nur noch 14,99 Euro monatlich hinblättern. Und so einfach funktioniert es: Die Anmeldung findet über das Webangebot der Deutschen Post statt. Innerhalb von etwa drei Tagen bekommst du ein Schreiben mit deiner AdressTAN. Diese muss im jeweiligen Postscan-Kundenkonto im Shop der Deutschen Post eingegeben werden, um die Empfangsanschrift zu bestätigen.

DAS müssen Nutzer beachten

Erst danach kann ein Startdatum für den Auftrag festgelegt werden. Den Zeitraum kannst du frei bestimmen, also entweder dauerhaft oder zum Beispiel auf den Urlaub begrenzt. Wenn diese Schritte erledigt sind, kriegst du per Brief erneut eine Auftragsbestätigung zugeschickt. Danach erhältst du Briefe, Postkarten und Einschreiben digitalisiert. Auf Wunsch erhältst du für jeden neuen Postscan auch eine E-Mail-Benachrichtigung.

Die Original-Dokumente werden verwahrt und zu einem festgelegten Zeitpunkt oder zum Auftragsende kostenlos an deine Adresse zugestellt. Nicht eingescannt und digital einsehbar sind nach wie vor Pakete, Päckchen, aber auch Zeitschriften oder Bücher- und Warensendungen.