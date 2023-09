Deutsche Post stellt Service ein – er war für viele die Rettung in der Not

Die Deutsche Post wird in Zukunft einen Service einstellen, der für viele Kunden die Rettung in der Not gewesen sein dürfte. Zumindest, wenn man von diesem speziellen Service gewusst hat und sich dementsprechend darauf vorbereitet hat.

“Unverpackt eingelieferte Schlüssel” – so nennt sich die Dienstleistung, die jedoch gegen Ende des nächsten Jahres eingestellt wird. Wir stellen euch den Service kurz vor und haben bei der Deutschen Post nachgefragt, warum man sich davon verabschiedet.

Deutsche Post: So funktioniert der Service

Die Deutsche Post wird zum 31. Dezember 2024 einen wirklich nützlichen Service einstellen. Denn ab diesem Zeitpunkt wird es das Produkt “Unverpackt eingelieferte Schlüssel” nicht mehr geben.

+++ Deutsche Post & DHL von Beschwerden überrollt – Kunden haben die Schnauze voll +++

Mit dem Service ist es für Kunden möglich, dass sie einen verlorenen Schlüssel über die Postzustellung wieder in den eigenen Händen halten können. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich an dem Schlüssel ein Anhänger mit einer zustellfähigen Adresse befindet. Wenn also jemand einen herrenlosen Schlüssel mit gut identifizierbarer Adresse findet, kann er diesen unverpackt in einen Briefkasten werfen. Aber nur noch bis Ende 2024.

Deutsche Post: So viel kostet der Service

Die Deutsche Post kümmert sich dann darum, dass der verlorene Schlüssel mithilfe der Adresse wieder bei dem rechtmäßigen Besitzer landet. Diesen Service lässt sich die Deutsche Post dann mit 8,50 Euro berechnen. Der Service ist allerdings nur in der Bundesrepublik Deutschland verfügbar und gilt nicht für ausländische Adressen.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Schlüsselfunddienste Keymail oder Keygarant sind ebenfalls von der Einstellung des Produktes betroffen, da diese ebenfalls den Service der Deutsche Post in Anspruch nehmen. Auf Anfrage äußert sich Pressesprecherin Britta Töllner von der Deutschen Post zu den betroffenen Geschäftskunden und erläutert, warum das Produkt aufgegeben wird.

„Wir haben die betroffenen Geschäftskunden bereits im November 2022 über die Einstellung des Produktes zum 01.01.2025 informiert. Es gibt keine hinreichende Nachfrage mehr, die es uns ermöglicht, das Produkt wirtschaftlich anzubieten“, so Töllner.